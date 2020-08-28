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Buca, 30 Ağustos coşkusuna hazır
İZMİR'İN BUCA İLÇESİ, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNCESİ TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI.
İZMİR 28.08.2020, 11:52
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İzmir’in Buca ilçesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi Türk bayraklarıyla donatıldı.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı, Kurtuluş Savaşının zafere ulaştığı 30 Ağustos Zafer Bayramının 98’inci yıl dönümü için Buca’da hazırlıklar başladı. 30 Ağustos coşkusunu tüm ilçeye yaymak için çalışan Buca Belediyesi, kentin cadde ve sokaklarını dev Atatürk posteri ve Türk bayraklarıyla donattı. Trafik yoğunluğu oluşturmamak adına gece saatlerinde vinç eşliğinde çalışma yapan ekipler, kentin ana arterleri olan Doğuş ve Menderes Caddelerini boyu 5 metreye varan bayraklarla renklendirdi.
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