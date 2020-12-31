Buca, 2020’yi dayanışma ve projelerle geride bıraktı

Pandemi sürecinde halkçı belediyecilik anlayışıyla bir yandan hemşehrilerin zorlu günleri en iyi şekilde atlatmaları için çalışan Buca Belediyesi, bir yandan da Türkiye’ye örnek projeleriyle 2020’de fark oluşturdu. Çalışmaların yeni projelerle yeni yılda devam edeceğini ifade eden Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, “2021 yılı, Buca’nın yılı olacak” dedi.

Koronavirüs (Covid-19) salgını başta olmak üzere yıl boyunca yaşanan tüm olumsuzluklara karşı gece gündüz demeden bizzat çalışmaları koordine eden Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, vatandaşların rahat bir nefes alması için örnek proje ve yatırımlarla birlikte çok sayıda tedbirin de devreye alınmasını sağladı. Yıl boyunca yaptığı çalışmalarla, en başarılı belediye başkanları listelerinde hep zirvede yer alan Başkan Kılıç, bu süreçte Buca’nın kent kimliğini yansıtan vizyon projeleriyle markalaşmanın temelini attı.

En zor günlerde en güzel projeler

Geride kalan yılı değerlendiren Başkan Kılıç, “Sadece ülkemiz için değil, tüm dünya için çok zorlu bir yılı geride bıraktık. Bu süreçte yerel yönetimler olarak üstümüze düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirebilmek için tüm ekibimizle seferber olduk. Hala içinde bulunduğumuz koronavirüs süreci başta olmak üzere her türlü olumsuzluklara karşı, vatandaşlarımızla örnek bir dayanışma sergiledik. Hepsinden önemlisi, en zor günlerde en güzel projeleri hayata geçirdik; Buca’mıza ve İzmir’imize umut olduk. Olmaz denilenleri oldurduk; sorunlara neşter vurduk. Bereketli topraklarımızı birlikte canlandırdık, genç fidanlarımızı ‘önce eğitim’ diyerek yeşerttik, Buca sokaklarını, parklarını yeniledik, engelleri kaldırdık, birlikte güldük, birlikte ağladık. Tüm bunları, kararlığımız, inancımız, hemşehrilerimizin desteği ve ekibimizin özverili çalışmasıyla, Buca olarak birlikte başardık” diye konuştu.

2021 Buca’nın yılı olacak

Yeni yılda tüm hemşehrilerine sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl dileyen Kılıç, “Hep birlikte yeni, umut dolu bir yıla başlangıç yapıyoruz. Yeni yılda Bucamız için birbirinden güzel projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. 2021 yılı, yapacağımız birbirinden güzel çalışmalarla Buca’nın yılı olacak. Güzel günleri yine Buca sokaklarında hep birlikte karşılayacağız” dedi.

İzmir’in yaraları birlikte sarıldı

Tüm Türkiye’yi yasa boğan İzmir depreminin ilk dakikalarından itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde seferberlik ilan eden Buca Belediyesi, umutlu bekleyiş boyunca her alanda çalışmalara destek oldu. Enkaz bölgesi başta olmak üzere toplanma alanları ve çadır kentlerin gıda, barınma ve hijyen ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanlarını seferber etti. Bayraklı ve Bornova’daki yıkım bölgeleri başta olmak üzere Buca’da AFAD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Şirinyer Hipodromu ve eski Buca Stadı’nda oluşturulan çadır kentlere; 650 adet çadır, 10 bin adet battaniye, 500 adet ısıtıcı, 9 adet portatif tuvalet, 30 bin kişilik çorba, 20 bin soğuk sandviç, 30 bin adet sandviç, 3 bin adet sıcak yemek, bin 500 adet kahvaltı, 150 bin adet su, 150 bin adet maske, 2 bin 500 litre dezenfektan, 5 bin adet küçük dezenfektan, 5 bin adet kolonya, 150 bin adet karton bardak ulaştırdı.

Koronavirüse karşı dezenfekte mücadelesi

Buca Belediyesi, koronavirüs salgının Türkiye’de görüldüğü ilk andan itibaren kent genelinde uyguladığı üst düzey önlem ve etkin çalışmalarla ilçeyi sağlık çemberine aldı. Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü onaylı ilaçlarla 47 mahallede toplam 3.518 Adet Sokak, 53 Adet Cadde 3’er kez dezenfekte edildi. İlçedeki hastaneler, park ve bahçeler, kamu kurumları, okullar, eczaneler, ibadethaneler, iş yerleri ve vaka görülen 10 binin üzerinde apartman dezenfekte edildi. Belediye hizmet binası ve semt pazarlarında üst düzey tedbirler alındı. Buca’daki okullara 100 tonun üzerinde temizlik malzemesi, dezenfektan ve maske desteği sağlandı.

7’den 70’e Bucalı vatandaşalar evlerinde yalnız kalmadı

Pandemi sürecinde evlerinde kalan vatandaşların süreci en iyi ve en verimli şekilde atlatabilmeleri için Buca Belediyesi tüm birimleriyle hemşehrilerin yanında oldu. Sokağa çıkma yasağı günlerinde özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşların tüm ihtiyaçları belediye görevlileri tarafından karşılandı. Uzman danışmanların hizmet verdiği psikolojik destek hattıyla aileler başta olmak üzere koronavirüs kaygılarına karşı 193 kişiye destek verildi. Pırlanta Merkezi eğitmenleri, miniklerin evlerinde geçirdiği zamanı eğlenerek ve öğrenerek geçirmeleri için eğitim videolarına online olarak devam etti. Birbirinden ünlü isimler online konserler ve dinletilerle evlere konuk olurken, evlerde kutlanmak zorunda olan milli bayramlarda coşku Buca sokaklarından balkonlara taştı.

Bereketli topraklardan sofralara

Başkan Kılıç’ın pandemi döneminde kentin gıda güvenliğini sağlamak için başlattığı tarımsal kalkınma hamlesiyle üretilen ürünler koronavirüs sürecinde Bucalıların mutfağında bereket oldu. Proje kapsamında Buca Belediyesi’nin tüm kırsal arazileri tarıma açıldı. Tarlalarda toplam 18 tonluk domates, biber ve patlıcan üretilirken tarlalardan çıkan ürünler 1.458 Bucalı ailenin sofrasına ulaştırıldı.

Bağlar yeniden üzümle doldu

Tarımsal üretimde Türkiye’ye örnek projelere imza atan Buca Belediyesi, sebze hasadının ardından bağları da şenlendirdi. Bir dönem Türkiye’nin en güzel üzümlerinin yetiştiği Buca’da bağcılık kültürünü canlandırmak için 13 dönümlük bağda üretim yapan Buca Belediyesi, kendi bağlarında ürettiği üzümleri Bucalılara dağıttı. Kentin sembolü olan Buca razakısı ve benekli sultani üzümlerinin geleneksel yöntemlerle yeniden üretileceği 12 dönümlük yeni bağ kurulması için çalışma başlatıldı.

Buca’nın bilim ve sanat üssü adını dünyaya duyurdu

Buca Belediyesi’nin köy enstitüleri ruhunu yeniden canlandırarak, ülkedeki beyin göçünü durdurma hedefiyle kurduğu Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi, dünya çapında aldığı başarılarla Buca ve Türkiye’nin adını tüm dünyaya duyurdu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bizzat tebriklerini ilettiği dev eğitim projesiyle Buca Belediyesi, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek gençlere ücretsiz akademik eğitim veren ilk belediye oldu. Merkezin uzman eğitimcilerinin önderliğinde çevre, biyokimya, fizik ve sanat alanında projeler üreten yetenekli gençler, Hong Kong, Tunus, Zimbabwe, Malezya, Arjantin, Endonezya, Sırbistan ve İngiltere’de düzenlenen uluslararası yarışmalarda, 15 dünya birinciliği, 12 dünya ikinciliği, 4 dünya üçüncülüğü, onur ödülleri, jüri özel ödülleri ve özel başarı ödülleri kazandı.

Dijital dershaneyle eğitimde fırsat eşitliği

Geleceğin teminatı gençlerin eğitiminde fırsat eşitliği sağlamak için çalışmalar yürüten Buca Belediyesi, Buca Dijital Dershane projesini hayata geçirdi. Kurduğu platformla ilköğretim, ortaöğretim ve lise çağındaki öğrencilerin tüm ders anlatımlarını dijital ortama taşıyan Buca Belediyesi, öğrencilerin hem okul eğitimlerine hem de sınav süreçlerine katkı sağladı. Öğrencilere, konu anlatımından soru çözümüne, deneme sınavından psikolojik ve diyetisyen desteğine kadar tüm imkanları sunan Dijital Dershane’den Bucalı öğrenci gençler yararlanarak, eğitim aldı.

Türkiye’de engelleri kaldıran istasyon

Engelsiz kent olma yolunda ürettiği projelerle Türkiye’ye örnek olan Buca Belediyesi, Engelsiz Tamir İstasyonu projesiyle engelli yurttaşları yolda bırakmadı. Buca Engelliler Derneği ve Buca Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen tamir istasyonu faaliyete başladığı günden beri engelli vatandaşların yolda kalma korkusunu ortadan kaldırırdı. Belediye bünyesinde görevlendirilen akülü tekerlekli sandalyelerin bakım ve onarımında uzman teknik personel, 0 538 848 36 87 numaralı çağrı merkezi üzerinden gelen sorunları, arıza durumuna göre olay yerinde veya aracı tam teşekküllü tamir atölyesine transfer ederek çözüme kavuşturdu. İstasyon kurulduğu günden bugüne kadar 222 engelli vatandaşa ücretsiz bakım ve onarım hizmeti verdi. Proje, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere birçok kente örnek olarak sadece Buca’da değil Türkiye’de engellerin kaldırılmasına katkı sağladı.

Temizlik reformu

Kentin çöp sorununu çözmek ve daha temiz bir çevre oluşturmak için çalışmalara hız veren Buca Belediyesi, ilçede temizlik reformu başlattı. Saha ekipleriyle gece gündüz temizlik çalışması yürüten Buca Belediyesi, 250 adet 3 bin litrelik yerüstü, 100 adet 5 bin litrelik yeraltı ve 6 bin adet galvaniz konteynerle ilçe genelindeki kapasitesini 6 bin 350 adet konteynere çıkardı. 47 mahallede 3 bin 657 sokak, 54 cadde, 2 bulvar ve 2 küme evlerinde çalışmalarını yürüten Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, günde 350 ton evsel atık, 60 ton moloz olmak üzere 410 ton atık topladı.

Buca’nın sokakları yenilendi

Yol ve kaldırımların yapılandırma çalışmalarını planlı bir şekilde sürdüren Buca Belediyesi, kentin sokaklarında fark oluşturdu. Fen işleri ekipleriyle çalışmalara hız katan Buca Belediyesi vatandaşlardan gelen talepleri öncelikli olarak değerlendirerek 103 bin 376 metrekare kilit parke ve 3 bin 344 metrekare granürlü parke taşı döşemesi yaparak yaklaşık 15 futbol sahası büyüklüğünde alanda yenileme çalışması gerçekleştirdi. Kilit parke çalışmalarının yanı sıra 22 kilometre kaldırım ve 25 bin metrekare asfalt çalışması gerçekleştirdi. Trafik sıkışıklığı ve park yeri sorunu çözmek için otopark çalışması başlattı. Belirlenen atıl alanlarda çalışma yürüten ekipler 6 noktada toplam 7 bin 200 metrekarelik alanı ücretsiz otoparka dönüştürdü.

Nefes alanları artıyor

Sokaklardaki çalışmaların yanı sıra Buca’ya yeni parklar kazandırılmak için çalışmalara hız katılırken, mevcut parklarında ise yenileme çalışmaları başlatıldı. Buca’nın kalbinde yapımı devam eden 4 bin metrekarelik dev Bekir Coşkun Parkı’nın yapımında sona gelinirken, yeni parklarla ilgili planlamalar yapıldı. Yeni projelerin yanı sıra parklarda bakım ve onarım çalışması yapıp mevsime uygun çiçeklerle renklendiren ekipler, çocukların oyun alanlarında bozulan kauçuk döşemeleri de baştan aşağı yenilemeye başladı.