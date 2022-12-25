Bu parkta engel yok

Engelli çocuklar başta olmak üzere dezavantajlı grupların sosyal yaşama daha çok dahil olmaları için çalışmalarını yürüten Bayraklı Belediyesi, Çiçek Mahallesi’nde ‘Engelsiz Park’ kurdu. Engelli kullanımına uygun tasarlanan oyun grupları, hem çocukları hem de ailelerini mutlu etti. Başkan Sandal, “Bu tür parklarımızın sayısını artıracağız” dedi.

Sosyal yaşamda engelleri kaldırmak için çok sayıda proje üreten Bayraklı Belediyesi, çocuk oyun parklarını da engelsiz hale getirmek için çalışmalarını hızlandırdı. İlk etapta Çiçek Mahallesi’ndeki Yunus Keskin Parkı, “Engelsiz Park”a dönüştürüldü. 6000 m2 alan içinde kurulan park, engelli kullanımı için tasarlanmış çocuk oyun gruplarıyla ve spor aletleriyle donatıldı. Oyun grupları tekerlekli sandalye ile kullanmaya uygun olarak seçildi. Rampalar, park içinde gezmeyi de rahatlattı.

Çocuklar ve aileler mutlu

Park içinde spor aletleri de engelli kullanımına uygun hale getirildi. Pek çok alet, tekerlekli sandalye ile oturulabilecek şekilde tasarlandı. Bu çalışma hem dezavantajlı vatandaşların hem de ailelerin yüzünü güldürdü.

“Sayısını artıracağız”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Yaşamın her alanında engelleri kaldırmak için mücadele ediyoruz. Bu park da dezavantajlı çocuklarımızın sosyal hayata daha fazla katılım göstermesi için güzel bir imkan. Engelsiz parklarımızın sayısını artıracağız” diye konuştu.