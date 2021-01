Bu kez eğitimde yeni ufuklar için yelken açtı

Dünya Yelken Federasyonu Başkan Yardımcılığına seçilen Özlem Akdurak, kendini geliştirmek için uluslararası ilişkiler okumaya karar verdi. Yeni görevinin Türk yelkenciliğinin daha da ileri taşınmasına katkıda bulunacağını belirten Akdurak, profesyonel iş yaşamının yanı sıra Yaşar Üniversitesinde aldığı uluslararası ilişkiler eğitiminin, kendisine yeni ufuklar açacağına inandığını söyledi.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak’ın eğitim aşkı ve öğrenme arzusu bitmiyor. Akdurak, dünyanın önde gelen çok uluslu finans şirketlerinde uzun yıllar deneyimin ardından aile şirketinde yıllardır süren profesyonel iş yaşantısının yanına içindeki eğitim tutkusuyla ikinci üniversiteyi ekledi. Geçtiğimiz yıl Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümüne başlayan Özlem Akdurak, burada aldığı eğitim ve edindiği deneyimin, Dünya Yelken Federasyonu Başkan Yardımcısı olarak seçilmesine de katkısı olduğunu söyledi. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı, başarılı iş insanı Özlem Akdurak, içindeki hiçbir zaman bitmeyen eğitim aşkı ve öğrenme tutkusuyla uluslararası ilişkiler okumaya karar verdi. Geçtiğimiz yıl yeniden üniversite sınavına giren Akdurak, Yaşar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü kazandı. Bu yıl ikinci sınıfta eğitimini sürdüren Başkan Özlem Akdurak, “hayat boyu öğrenme” kavramını her zaman benimseyip desteklediğini belirterek, uzun yıllar profesyonel iş yaşamının ardından başladığı öğrencilik serüvenini ve bunun hayatına kattıklarını anlattı.

Üst düzey yönetici olarak çalıştı

Özlem Akdurak, “Güzel ülkemin eğitim olanakları en üst seviyede olan okullarda eğitim aldım. İş hayatımın yarısını finans sektörünün değerli kurumlarında ve dünyanın önde gelen çok uluslu bankalarında farklı kademelerde çalışarak geçirdim ve üst düzey yönetici olarak bu süreci tamamladım. Ne kadar şanslıyım ki eğitim aldığım ve sonrasında çalıştığım kurumların bana kattığı ortak özelliklerden birisi; kişinin kendisini akıl, mantık ve strateji üçgeninde geliştirerek sosyal ilişkiler ile iş yapış modelleri geliştirme ve yönetiminde farklı bakış açıları ve öncelikleri belirleme ve uygulama yetisini kazanmam oldu. Dünya tarihi, dünyayı şekillendiren ülke ve kavramlar ile devletlerin siyasi analizleri, her zaman ilgimi çeken ve genel kültür olarak gündemi takip ettiğim konular oldu. Bahsettiğim kazanımlar ile ilgi alanımın birleşmesi, beni uluslararası ilişkiler konusunda daha donanımlı kılacak bir eğitim sürecine yöneltti” dedi.

Ailesi en büyük destekçisi

Başkan Akdurak, “Finans sektöründeki çalışmalarımdan sonra ikinci hayatım olarak yorumladığım ve beni sporcu veliliğinden yelken kulübü yöneticiliğine, oradan da Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığına ve nihayetinde Dünya Yelken Federasyonu As Başkanlığına götüren spor sektöründeki çalışmalarıma hız kesmeden devam ederken her zaman desteklediğim hayat boyu öğrenme süreçleri kapsamında, uluslararası ilişkileri, lisans seviyesinde okuma kararı aldım. Eşim ve çocuklarım buna şaşırmakla birlikte bu yeni sürece de her zaman olduğu gibi gönülden destek verdiler” diye konuştu.

“Öğrendiklerimi uygulayabilmenin mutluluğunu yaşıyorum”

Bu kararın ardından neden Yaşar Üniversitesi’ni tercih ettiğini de anlatan Akdurak, “Nitelikli akademik kadrosu, ileri seviyede İngilizce eğitimi ve eğitim programları ile dikkat çeken Yaşar Üniversitesi’nin İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ile yollarımızın kesişmesi ile eğitim hayatım tam da arzuladığım gibi başlamış oldu. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde de bir yandan eğitim alırken bir yandan da öğrendiklerimi pratikte uygulayabilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Yaşar Üniversitesinin öğrenciyi kavrayan ve motive eden yaklaşımı, akademik araştırma ve öğrenmeye teşvik becerisinin bana katmış olduğu bakış açısı, özellikle Dünya Yelken Federasyonundaki as başkanlık görevimin icrasında strateji üretirken bana ayrı bir vizyon kazandırdı” diyerek eğitim sürecinin profesyonel yaşantısına katkılarını aktardı.

Okul arkadaşlarına staj imkanı sağlayacak

Kısa süre önce 77 delegenin oyunu alarak Dünya Yelken Federasyonu Başkan Yardımcısı olarak seçilen Özlem Akdurak, “Dünya Yelken Federasyonu Başkan Yardımcısı olduğum günden itibaren sevincimi paylaştığım ve görüşlerine başvurduğum Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Ayselin Yıldız hocamın önerisi ve desteği ile öğrencisi olduğum Yaşar Üniversitesi ile başkanlığını yürüttüğüm Türkiye Yelken Federasyonu arasında federasyonumuzun uluslararası faaliyetler departmanında üniversitemiz öğrencilerine staj imkanı sağlanacak. Bu iş birliği doğrultusunda Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerinin benimle birlikte Dünya Yelken Federasyonu kapsamındaki çalışmalar ile deneyim kazanmalarına vesile olmaktan gurur duyuyorum” sözlerine yer verdi.

"Öğrencimizle gurur duyuyoruz"

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayselin Yıldız ise “Uluslararası İlişkiler Bölümü olarak; derslerde paylaştığımız bilginin pratikte yetkinliğe dönüşmesi ve Türkiye’nin farklı uluslararası platformlarda etkin şekilde yer alabilmesinden, çok mutlu ve gururlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Özlem Hanım’ın bu tecrübesi, uluslararası ilişkiler eğitiminin klasik anlamda sadece siyaset bilimi ile sınırlı olmadığının, temsiliyetten uluslararası iş yapış şekillerine spor ve kültür gibi birçok farklı alanda çok yönlü bir doğası olduğunun en güzel örneği. Bütün öğrencilerimizle olduğu gibi kendisini gösterdiği azmi ve başarılarından dolayı tebrik ediyor ve gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.