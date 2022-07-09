Bostanlı’daki deniz marulu temizliği tamamlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri, halk arasında “deniz marulu” olarak bilinen yeşil yosunlara görüldükleri yerde müdahale etti. Ekipler Karşıyaka Bostanlı kıyılarındaki temizlik çalışmalarını tamamladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri deniz sıcaklığının artması ve denizdeki besleyici elementlerin çoğalmasına bağlı olarak sahile vuran deniz marullarının çürüyüp kötü kokuya neden olmaması için harekete geçti. Ekipler halk arasında deniz marulu olarak bilinen “ulva lactuca” adlı yeşil renkli yosunlar için Karşıyaka Bostanlı sahilinde kıyıdan ve denizden temizlik çalışması yaptı.

İzmir Körfezi’nin sığ bölgelerinde mevsimsel olarak ortaya çıkan ve insan sağlığına zararı olmayan deniz marulları, ekipler tarafından 3 gün gibi kısa bir sürede deniz yüzeyinden alınarak deniz araçları ile karaya çıkarıldı. Toplanan deniz marulları, doğal bozulma sürecine girmeden ve kokuya neden olmadan bertaraf edildi.