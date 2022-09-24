Boşnak dernekleri Urla’da buluştu

Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Urla’da toplandı. Toplantıda Avrupa’daki Boşnakların sıkıntıları, talepleri masaya yatırıldı.

Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu’nun 2021-2023 döneminin 3. Yönetim Kurulu Toplantısı Urla Hakan Çeken Kültür Merkezi’nde bugün gerçekleşti. Urla Bosna Sancak Karadağ Kültür ve Dayanışma Derneğinin ev sahipliğinde gerçekleşen ve yaklaşık iki saat süren toplantıda Avrupa’daki Boşnakların sıkıntıları, talepleri masaya yatırıldı. Bosna Savaşı’nda şehit olan Boşnaklar için saygı duruşunda bulunuldu. Türkiye ve Bosna Hersek Milli Marşları okundu.

Toplantıda daha sonra federasyon ve derneklerin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Türkiye’de faaliyet gösteren Boşnak dernekler tarafından hazırlanan projeler görüşüldü. İleride yapılmasını arzu edilen çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda sırasıyla Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Behiye Çark ve Dünya Bosna Hersek Göçmenler Birliği Başkanı Hasan Şehoviç söz aldı.

Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Behiye Çark, "Bosna Hersek ile dini, kültürel ve sosyolojik bağlamda bir birliğimiz var. Bosna Hersek bizim için oldukça kıymetli, Bosna halkı onurlu bir halk, ulusal mozaiğimizin içerisinde Bosna’da bu topraklarda daima var olacağız" dedi. Dünya Bosna Hersek Göçmenler Birliği Başkanı Hasan Şehoviç ise "1992 yılında savaştan kaçarak, canımızı zor kurtararak ailece Türkiye’ye anavatana göç ettim. Muhakkak sizlerin büyükleri de daha önceki yıllarda aynılarını yaşadı. Özellikle son çıkarılan savaş, müslüman Boşnak halkını yok etmek amacıyla yapıldı fakat başaramadılar. Biz kardeşiz, biz Türk’üz, ’Ne Mutlu Türküm diyene’ diyoruz" açıklamasında bulundu.