Boru içine sıkışan yavru köpek kurtarıldı

İzmir’in Tire ilçesinde atık su gider borusuna düşen yavru bir köpek, uzun uğraşlar sonucu mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Olay bugün öğle saatlerinde Tire’deki Yeni Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Yeni Sanayi Sitesi’nde mobilyacılık yapan Onur Turan’ait yavru köpek, komşu iş yerinin atık su borusuna düştü. Durumu fark eden çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen AKS ekipleri, yavru köpeği mahsur kaldığı yerden kurtarmak için operasyon başlattı. Ekiplerin uzun süren çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek verdi. Uzun uğraşlar sonucu mahsur kaldığı yerden kurtarılan yavru köpek, sahibine teslim edildi.