Bornova Kızılay’dan öğrencileri sevindiren yardım

Bornova ve Bayraklı bölgesinde yaşanan deprem ve sel baskınları sonrasında organize bir şekilde mağdurların yardımına koşarak yüzleri güldüren Bornova Kızılay Şube Başkanlığı, bir yardım da öğrencilere yaptı. Daha önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilerin, beden ölçüleri alınarak öğretim sezonunun başlaması ile kıyafet yardımında bulunuldu.

Son yıllarda yaşanan deprem, sel baskını gibi doğal afetler konusunda yaptığı yardımlarla başarılı bir sınav veren Bornova Kızılay Şube Başkanlığı, eğitim – öğretimin başlaması sebebiyle ihtiyaç sahibi öğrencilere destekte bulundu.

3 bin 700 öğrenciye kıyafet yardımı

Yardımlar, Kızılay Bornova Şubesi’nin Ergene Mahallesi’ndeki depo ve temsilcilik binası önünde gerçekleştirildi. Bornova Kızılay Şube Başkanı Cemil Kurkut’un ev sahipliği yaptığı törene; Bornova Kaymakamı Fatih Genel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu ile yardım alacak okulların müdürleri katıldı. Yardımlarla ilgili bilgi veren Cemil Kurkut, “İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından daha önce tespit edildi. Her okul ayrı ayrı, isimleri belirlenen, beden ölçüleri alınan öğrencilere özel kıyafetleri temin edilerek hazırlandı. Burada en dikkat ettiğimiz konu ise ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin okul müdürleri tarafından belirlenmesi oldu. Toplamda 3 bin 700 öğrenciye kıyafet yardımı olarak gerçekleşecek bu yardımların devamı olacak. Bu konuda desteklerini esirgemeyen İlçe Milli Eğitim Müdürümüz başta olmak üzere tüm okul müdürlerimize, hayırseverlerimize teşekkürü borç biliyoruz. Son söz olarak, ‘İyilik sensiz, iyilik sizsiz olmaz’ demek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra yardım kolileri, üzerlerinde yazılı olan okulların müdürlerine, Kaymakam Fatih Genel, Bornova Kızılay Şube Başkanı Cemil Kurkut ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu tarafından teslim edildi.