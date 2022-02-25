Bornova Anadolu Lisesi öğrencileri YÜTAM’a misafir oldu

Yaşar Üniversitesi Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜTAM), Bornova Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı. Tasarım kültürü konusunda eğitim alan öğrenciler, YÜTAM’da düzenlenen atölye kapsamında da tasarladıkları ürünlerin prototiplerini üreterek tasarım sürecini deneyimleme fırsatı buldu.

Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Can Güvenir ve Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Ölmez öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, Bornova Anadolu Lisesi öğrencileri Yaşar Üniversitesi Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜTAM)’nde misafir edildi.

MakerLab kullanan öğrenciler, bilgisayar dersi öğretmeni Selçuk Sağbaş ile birlikte, geleneksel makinalardan elektrikli ve manuel el aletlerine, çeşitli düzeyde üretim hassasiyetlerine sahip CNC makinelerden robotik üretim kollarına, çok sayıda 3D baskı makinelerinden milimetrik hassasiyete sahip lazer kesim cihazlarına kadar birçok bölümün yer aldığı merkezi gezdi.

Öğrenciler daha sonra atölye çalışması kapsamında tasarladıkları ürünlerin 3 boyutlu prototiplerini üreterek tasarım sürecini deneyimleme fırsatı da buldu.

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı ve YÜTAM Müdürü Dr. Tolga Benli, temel amaçlarının tasarım kültürünün gelişmesini desteklemek ve bu bağlamdaki girişimlerde aktif yer almak olduğunu belirterek, “Merkez olarak akademik bilgiyi ve teknik imkânlarımızı, gerçek yaşamla buluşturuyoruz. Üniversitelerdeki araştırmaların, öğrenci projelerinin, çeşitli kurum-kuruluşların, serbest girişimcilerin geliştirdikleri projelerin tasarımları, modelleme ve prototiplerinin yapıldığı tam donanımlı bir merkeziz. Liseli gençlere tasarım kültürünü aktarabilmekten, onlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduk. Merkezimizde hem tasarım yapma hem de tasarımları modelleme fırsatı buldular” dedi.