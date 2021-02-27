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Bölgesel Amatör Ligi 17 Nisan’da başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Covid-19 salgını nedeniyle oynanamayan Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) 17-18 Nisan’da başlayacağını ve 15 haftada tamamlanacağını açıkladı. Bölgesel Amatör Ligi’nin güçlü ekiplerinden Aliağaspor FK’nın Sportif Direktörü Burak Akyıldız, TFF’nin açıklamasını uzun zamandır beklediklerini ifade ederek lige hazır olduklarını söyledi.

İZMİR 27.02.2021, 09:41
Bölgesel Amatör Ligi 17 Nisan’da başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Covid-19 salgını nedeniyle oynanamayan Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) 17-18 Nisan’da başlayacağını ve 15 haftada tamamlanacağını açıkladı. Bölgesel Amatör Ligi’nin güçlü ekiplerinden Aliağaspor FK’nın Sportif Direktörü Burak Akyıldız, TFF’nin açıklamasını uzun zamandır beklediklerini ifade ederek lige hazır olduklarını söyledi.

TFF’nin resmi sayfasından yapılan açıklamada, Covid-19 salgını nedeniyle amatör futbol sahalarının antrenman ve müsabakalara kapatılması ile hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle amatör futbol müsabakalarının oynatılması ile ilgili bir takvim oluşturulamadığı bilgisine yer verildi. Futbol sezon takviminin daraldığına değinilen açıklamada, "Gelinen süreçte TFF, futbol sezon takviminin daralmasını da dikkate alarak 2020-2021 sezonunda yerel amatör futbol liglerinin oynatılmamasına, bununla birlikte şartların uygun olması, ilgili kurum ve kuruluşların onay vermesi halinde sadece Bölgesel Amatör Lig müsabakalarının oynatılmasına karar verdi. Covid-19 salgınının devam ettiği dikkate alınarak aynı il veya birbirine yakın il takımlarının aynı gruplarda yer alması esasına dayalı belirlenecek gruplandırma sistemi ile grup müsabakaları ve bölge birinciliği müsabakaları yaklaşık 15 haftalık bir sürede tamamlanacak" denildi.

Lig 52 gruptan oluşacak

Açıklamada BAL’ın statsüyle ilgili şu bilgilere yer verildi: "2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig 52 gruptan oluşacak olup, gruplarda yer alacak takım sayılarına göre iki veya üç devreli lig usulü olarak karşılaşmalar oynanacak. Her grubun birincisi olan takım bölge birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazanırken grupta en altta yer alan takım kendi ilinin yerel ligine dönüş yapacak. Bölge birinciliğine katılma hakkı kazanan 52 takım 9 ayrı tarafsız grup merkezinde müsabakalarını oynayacak ve 9 bölgenin birincileri TFF 3. Lig’e çıkma hakkı kazanacak."

İlk karşılaşmalar 17-18 nisan tarihlerinde oynanacak

BAL müsabakalarının 17-18 Nisan’da başlayacağının da aktarıldığı açıklama, "Grupların oluşumu ve 2020-2021 sezonu ayrıntılı BAL statüsü önümüzdeki günlerde açıklanacak olup, grupların açıklanması sonrası grup kuraları ve fikstür çekimi yapılacak" denildi.

“Aliağa’yı hak ettiği profesyonel liglere taşıyacağız”

TFF’nin açıklamasını geç olsa da sevindirici bulduklarını belirten Aliağaspor FK Sportif Direktörü Burak Akyıldız, “Takım olarak lig hazırlıklarına 1 Eylül tarihinde başladık. Hedefimiz olan şampiyonluk için azimli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 17 Nisan’da lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Kendi grubumuzda şampiyonluk elde ettikten sonra play off mücadelelerine katılacağız. Oradan da alacağımız başarılı sonuçlarla 3.Lige adımızı yazdıracağız. Aliağa’yı hak ettiği profesyonel liglere taşıyacağız” diye konuştu.
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