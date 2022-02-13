Bölgesel Amatör Lig: Aliağa FK: 2 - İzmirspor: 0

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9 Bölge 2. Grup’un 11. haftasında Aliağaspor FK, konuk ettiği İzmirspor’u 2-0 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 2. Grup’ta 24’er puanla zirve yarışını sürdüren takımlardan Aliağaspor FK ve İzmirspor, ligin 11. haftasında karşı karşıya geldi. Aliağa Atatürk Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Aliağaspor FK, Barış Tenşi’nin 29. dakikadaki ve Ali Şentürk’ün 90. dakikadaki golleriyle 2-0 kazandı. Şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakalayan Aliağaspor FK, puanını 27’ye çıkarırken İzmirspor 24 puanda kaldı.

Taraftarlardan büyük destek

Aliağalı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmayı Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağaspor FK Başkanı Kamil Önal tribünden izledi. Saatler öncesinden stada akın eden Aliağalı taraftarlar, Aliağa Atatürk Stadyumu’nu bayram yerine çevirdi. Tribünleri sarı siyah atkı, bayrak ve dev posterlerle donatan taraftarlar tribünlerde görsel şölen oluşturdu.

Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Hakan Şapçı: "Bu şehir şampiyonluğu hak ediyor"

Karşılaşma sonunda açıklamalarda bulunan Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Hakan Şapçı, "Muhteşem desteği için taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Hem skoru koruma hem de rüzgarın etkisiyle ikinci yarı biraz zor geçti. Yaşanan bazı sakatlıklardan ötürü oyunu biraz daha kendi sahamızda kabullenmek zorunda kaldık. Son dakikada attığımız gol ikili averajda da öne geçmemiz konusunda önemli bir avantaj sağladı. Bu bir şampiyonluk maçı değildi. Önümüzdeki hafta çok önemli bir Çiğli deplasmanımız var. Çiğli’de de kazanıp liderliğimizi perçinlemek ve takımımızı final grubuna taşımak istiyoruz. Bu şehir şampiyonluğu hak ediyor. Yolun sonu şampiyonluk" dedi.

Stat: Aliağa Atatürk

Hakemler: Berk Sipahi xx, Muhammet Emin Kılıç xx , Mehmet Ayberk İbiş xx,

Aliağaspor FK: Ömer Can xx, Levent Aktuğ xx, Alper Sürücü xx, Bilal Hallaçlar xx, Hakan Çakır xx, Muharrem Kaban xx, Murat Arslan xx(Batuhan Doğrukıran dk. 75 x), Barış Tenşi xxx(Timurcan Gök dk. 62 x), Furkan Yıldırım xx (Adnan Demir dk.75 x), İlker Ataseven xx, Tayfur Emre Yılmaz xx(Hakkı Helvacı dk. 88 ?)

Teknik Direktör: Hakan Şapçı

İzmirspor: Fatih Kaldan xx, Seyit Ahmet Arslan x, Hayrettin Cengiz x, Miran Avcı x, Yasin Akyol x, Doğukan Çınar xx(Celal Baver Ayaz dk. 88 ?), Ahmet Tamet x(Ahmet Sinan Yılmazer dk. 75 x), Tahir Türker xx, Mustafa Serkan Koparan x, Barış Civelek x(Alper Önal dk. 75 x)

Teknik Direktör: Levent Eriş

Goller: Barış Tenşi (dk. 28), Ali Şentürk (dk. 90) (Aliağaspor FK)

Kırmızı kart: Fatih Kaldan (İzmirspor)

Sarı Kartlar: Ömer Can, Furkan Yıldırım (Aliağaspor FK) Fatih Kaldan, Yasin Akyol (İzmirspor)