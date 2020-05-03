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Biz Varız kampanyasında 85 bin gıda kolisi dağıtıldı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TUNÇ SOYER’İN ÇAĞRISIYLA BAŞLATILAN BİZ VARIZ DAYANIŞMA KAMPANYASI KAPSAMINDA BUGÜNE DEK 85 BİN GIDA KOLİSİ, 8 BİN 645 KAVURMA PAKETİ VE 5 TON DİRENÇ PAKETİ DAĞITILDI.

Biz Varız kampanyasında 85 bin gıda kolisi dağıtıldı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TUNÇ SOYER’İN ÇAĞRISIYLA BAŞLATILAN BİZ VARIZ DAYANIŞMA KAMPANYASI KAPSAMINDA BUGÜNE DEK 85 BİN GIDA KOLİSİ, 8 BİN 645 KAVURMA PAKETİ VE 5 TON DİRENÇ PAKETİ DAĞITILDI.

03 Mayıs 2020 Pazar 13:27
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Biz Varız kampanyasında 85 bin gıda kolisi dağıtıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çağrısıyla başlatılan Biz Varız dayanışma kampanyası kapsamında bugüne dek 85 bin gıda kolisi, 8 bin 645 kavurma paketi ve 5 ton Direnç Paketi dağıtıldı. 85 bin gıda kolisinin 20 bin 987’si vatandaşlar tarafından Halkın Bakkalı üzerinden bağışlandı.

Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çağrısıyla başlatılan Biz Varız dayanışma kampanyası sürüyor. İzmirliler tarafından sahiplenilerek her geçen gün daha da büyütülen kampanya kapsamında bugüne dek toplam 85 bin gıda kolisi dağıtıldı. Kampanyanın lojistik merkezi olarak Kültürpark’taki 20 bin metrekarelik üç hol kullanılıyor. Bir kısmı kampanya kapsamında İzmirlilerin desteğiyle alınan gıdalar bu hollerden birine getiriliyor. Paketlenecek ürünler diğer bir hole alınıyor ve burada “İzmir halkının hediyesidir” yazılı gıda paketlerine yerleştiriliyor. Salgın günlerinde de üreticiyi destekleyen İzmir Büyükşehir Belediyesinin kooperatiflerden aldığı bakla, bezelye ve enginar gibi taze sebzeler de gıda paketlerine ekleniyor. Paketlere ayrıca günlük gazete, sudoku ve çocuk kitabı da yerleştiriliyor. Hazırlanan gıda paketleri ise üçüncü hole taşınıyor. Sabah saatlerinde bu hollerden alınarak araçlara yüklenen gıda paketleri İzmir Büyükşehir Belediyesinin ekipleri ve gönüllüleri tarafından 11 merkez ilçede İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından desteğin uygun görüldüğü adreslere dağıtılıyor. Lojistik merkezinde gıda paketlerinin yanı sıra günlük kavurma ve içinde elma, portakal, limon, soğan ve patates bulunan Direnç Paketleri de hazırlanıyor.

Günlük 5 bin 700 gıda paketi dağıtılıyor

Biz Varız kampanyası için Kültürpark’taki üç holün kullanılmaya başlandığı 23 Mart’tan bu yana bu hollerde 85 bin gıda kolisi hazırlandı. 23 Mart’ta 36 araç, 72 dağıtım personeli ve 15 ofis personeli ile günde 700 gıda paketi dağıtılırken 30 Mart itibariyle araç sayısı 65’e, dağıtım personeli 130 ve günlük dağıtılan koli ise 2 bine çıktı. 30 Nisan itibariyle ise araç sayısı 138’e, dağıtım personeli 268’e ve günlük dağıtılan koli ise 5 bin 700’e yükseldi. Bu kolilerle birlikte 33 ton bakla, 24 ton bezelye ve 10 ton enginar dağıtıldı.

8 bin 645 paket kavurma adreslere ulaştırıldı

Lojistik merkezinde dağıtıma hazırlanan kavurma paketleri ise 7 Nisan’da dağıtılmaya başlandı. O tarihten bu yana 7 araç ve 14 dağıtım personeliyle 8 bin 645 kavurma paketi adreslere ulaştırıldı. Gıda ve kavurma paketine ek olarak ise 5 ton Direnç Paketi dağıtıldı. Her gün ortalama 100 gönüllü de paketleme ve dağıtım işlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesinin personeline destek veriyor.

20 bin 987 koli bağış

Biz Varız kampanyasına Biz İzmir dijital platformlarından ve halkınbakkalı.com adresinden gıda paketleri ve iftar sofrası satın alarak destek olunabiliyor. İzmirliler kendi yaptıkları kolileri Kültürpark’taki lojistik merkezine elden de teslim edebiliyor. Halkın Bakkalı’nın internet sitesi üzerinden bugüne dek 11 bin 917 adet birinci gıda paketinden ve 9 bin 70 adet de ikinci gıda paketinden alınmıştı. Yine Halkın Bakkalı’nın internet sitesinden 176 bin 640 kişilik de iftar sofrası desteği sağlanmıştı.

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