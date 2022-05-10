Bisikletle denetime çıkan emniyet müdürü görenleri şaşırttı

Yaz günlerinin gelmesiyle bisiklet ve motosiklet kullanımın arttığı İzmir Bergama’da, ilçe emniyet müdürü Bayram Öğüt de kaskını takarak bisikletiyle denetim yaptı. Kask takmayan sürücülere uyarılarda bulunan Öğüt, vatandaşların takdirini topladı.

İzmir’in tarihi ve turistik ilçesi Bergama’da bisiklet ve motosiklet kullanımı arttı. Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, buna paralel oluşabilecek kazaları önlemek ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla trafik denetimlerini sürdürüyor. Bergama İlçe Emniyet Müdürü Bayram Öğüt de makam aracını bırakıp bisikletiyle denetime çıktı. Kaskını takarak bisikletle Bergama caddelerini gezen Öğüt, motosiklet sürücülerini durdurup kask takmaları konusunda uyardı. İlçe emniyet müdürünü bisikletiyle gören kent sakinleri şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öğüt’ün ve trafik ekiplerinin çalışmalarını takdirle karşılayan vatandaşlar, "Emniyet müdürümüzün bisikletle denetime çıkması hoş bir davranış. Hem kurallara uymayanları ikaz ediyor hem bizlerle bir araya gelip sohbet ediyor. Polisimiz bizim için gece gündüz demeden çalışıyor. Biz de üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Vatandaş olarak bize düşen kurallara uymak" dedi.