Bisiklet istasyonlarının sayısı 55’e ulaştı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Güzelbahçe’de Uğur Mumcu Anıtı, Ahmet Piriştina Rekreasyon Alanı ve Güzelbahçe Liman’a yerleştirilen BİSİM istasyonlarının açılışını yaptı. Hizmete giren noktalarla birlikte 55 istasyona ulaşıldığını belirten Başkan Soyer, “Temel hedefimiz, bisikletin İzmir genelinde ulaşım amacıyla kullanımının yaygınlaşmasını sağlamak” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin “akıllı bisiklet kiralama sistemi” BİSİM, istasyon sayısını 55’e çıkardı. Güzelbahçe’de Uğur Mumcu Anıtı, Ahmet Piriştina Rekreasyon Alanı ve Güzelbahçe Liman’a yerleştirilen BİSİM istasyonlarının açılışını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptı. Güzelbahçe Ahmet Piriştina Rekreasyon Alanı’ndaki törene ayrıca; Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ve eşi Nilüfer İnce, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, belediye meclis üyeleri, bürokratlar ve bisiklet derneklerinin temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Başkan Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir ve dirençli bir kent olma hedefi doğrultusunda her alanda olduğu gibi ulaşımda da bütüncül ve kapsamlı bir politika yürütüyor. Toplu ulaşım, yaya ve bisikletli ulaşım altyapısını geliştirmek için önemli projeler sürdürüyoruz. Örneğin; aldığımız 364 otobüsün tamamı bisiklet taşıma aparatlı filomuza katılıyor. İzmir genelinde bisiklet altyapısının güçlendirilmesi, kırsal bisiklet rotalarının artırılması, şehrimizde bisiklet kültürünün oluşması için adımları teker teker atmaya devam edeceğiz” dedi.

Çocuklara müjde: 120 çocuk bisikleti geliyor

Tandem bisikletler sayesinde görme engellilerin de bisiklet kullanabildiğini belirten Başkan Soyer, şöyle konuştu:

“Türkiye’de bir ilki gerçekleştireceğimiz çocuk bisikletleri çalışmamızı da müjdelemek istiyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında 120 çocuk bisikletini BİSİM filosuna katarak İzmirli çocukların kullanımına sokacağız. Böylece İzmir’deki her çocuğun, BİSİM aracılığıyla bisiklet özlemini gidermesini ve aynı zamanda şehrimizde bisiklet kültürünün çocukluktan itibaren yaygınlaşmasını sağlamış olacağız. Yıl sonuna kadar 5 istasyonu daha hizmete açacağız. Böylece BİSİM istasyonlarının sayısı 60’a, bisiklet sayımız 650’ye, 120 tandem bisiklet ve 120 çocuk bisikletiyle de İzmirlilere hizmet vermeye devam edeceğiz. Körfezin etrafını çepeçevre kuşatan bisiklet yolu, şehrin önemli noktalarında açmaya devam ettiğimiz bisiklet yolları, iklimi ve coğrafi koşulları sayesinde İzmir’in bisiklet ulaşımı konusunda muazzam avantajlara sahip olduğunu düşünüyoruz. Temel hedefimiz; bisiklet kullanımının sadece hobi ve spor amaçlı değil, İzmir genelinde aynı zamanda ulaşım amacıyla yaygınlaşmasını sağlamak. Dünyanın gelişmiş kentlerinden biliyoruz ki altyapı oluşturulduğunda bisiklet ulaşımı enerji tasarrufu sağlayan, maliyeti düşük, doğaya ve çevreye zararı olmayan trafik yükü oluşturmayan ve aynı zamanda kullanıcılarına sağlık ve zindelik katan çok işlevsel ulaşım aracı olarak kullanılabiliyor."

Törenin ardından katılımcılar BİSİM bisikletleriyle sahilde tur attı.

Mobil uygulama ile kiralanabiliyor

Yeni açılan Uğur Mumcu Anıtı, Ahmet Piriştina Rekreasyon Alanı, Güzelbahçe Liman bisiklet istasyonlarından bisikletler, akıllı telefonlara indirilebilen BİSİM uygulaması ile kiralanabilecek. Bu sistem, kısa süre içinde tüm BİSİM istasyonlarında kullanılabilecek. İZULAŞ Genel Müdürlüğü, beş istasyonu daha yıl sonuna kadar açmayı hedefliyor. Böylece BİSİM istasyonlarının sayısı 60’ı bulacak; 650 tekli, 120 tandem (ikili) bisiklet ve 120 çocuk bisikleti ile hizmet verilecek.

Devreye girdiği 18 Ocak 2014’ten bu yana 2,5 milyon kiralama yapılan BİSİM uygulamasının 373 bin üyesi bulunuyor. Kiralama sistemi BİSİM Üye Kartı, kredi kartı veya İzmirim Kart ile çalışıyor.