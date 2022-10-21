Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Doğruyol’dan Türk Tabipler Birliğine PKK tepkisi

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın terör örgütü PKK ile ilgili paylaşımına tepki gösterdi.

Türk Tabipler Birliği (TBB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın bir medya kuruluşuna yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK’ya yönelik kimyasal silah kullandığı iddiasına tepkiler sürüyor. Korur Fincancı’nın açıklamalarına bir tepki de Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol’dan geldi. Doğruyol, suçlamaların kabul edilemez olduğunu söyleyerek, bu açıklamaların orduya düşmanlık olduğunu belirtti.

"Türk ordusuna düşmanlık, düşmana askerliktir"

Şebnem Korur Fincancı’nın açıklamalarına yönelik konuşan Ahmet Doğruyol, "TTB Başkanı ve Adli Tıp Uzmanı Doktor Şebnem Korur Fincancı’nın, PKK’nın propaganda yayın kuruluşu gibi çalışan Medya Haber’de yaptığı TSK’nın Kürdistan bölgesi topraklarında PKK’lılara karşı kimyasal silah kullanıldığı iddiaları ordumuza düşmanlıktır. Son zamanlarda terör örgütüne karşı yapılan mücadelede önemli kayıplar veren teröristlerin kayıplarını hazmedemeyen ülke içindeki avenelerinin Türk Silahlı Kuvvetlerimize adeta uluslararası kuruluşlara şikayet eder tarzda yaptığı açıklamalar devletimize, milletimize ihanettir" açıklamasında bulundu.

"Odanıza sahip çıkın"

Açıklamasında tabiplere de seslenen Ahmet Doğruyol, TTB seçimlerinde tüm tabiplerin oy vermesi gerektiğini vurguladı. Doğruyol, "Yaklaşık 40 yıldır terörle mücadele eden bu milletin, 20 yaşındaki gencecik askerleri şehit olurken, terörün etkili olduğu vatan topraklarımızda, doktorumuz, hemşiremiz, öğretmenimiz ve o bölgemizde yaşayan vatandaşlarımız, hatta beşikteki bebeklerimiz katledilirken sessiz kalanların terör kan kaybedince askerimizi suçlamaları kabul edilemez. Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale Zaferi ve İzmir’in işgalinde karşı bir isyan hareketi olan 14 Mart ruhundan yoksun, 1921’de öğrencileri şehit olduğu için mezun veremeyen Tıbbiyelilerin kemiklerini sızlatan söz konusu açıklamanın mutlaka karşılığı olmalıdır. Askerimizin terörle mücadelesinin, sadece terör örgütlerini değil, terör örgütlerinin destekçilerini de rahatsız ettiği ortadadır. Tüm tabiplerimize sesleniyoruz; odanıza sahip çıkın. Seçim zamanlarında devletine milletine sahip çıkan tabip arkadaşlarımıza yönetime getirmek için oy kullanmaya gidin. Gidin ki meydan birilerine kalmasın" dedi.