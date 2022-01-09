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Bir yılda 1,1 milyar liralık yol çalışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yol ve inşaat işlerini yürüten şirketi İZBETON, 2021’de sıcak asfalt, sathi kaplama, parke kaplama faaliyetleri dâhil olmak üzere İzmir’e yaklaşık 1,1 milyar liralık yatırım yaptı. Yavaşlayan kentsel dönüşüm süreci İZBETON’un yapım ihalelerine katılmasıyla hızlanırken, "Acil Çözüm" ekipleri sayesinde pek çok mahallenin sorunu çözüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda tarihinde ilk defa tümüyle bir okul inşa etmek üzere harekete geçti.

İZMİR 09.01.2022, 16:39
Bir yılda 1,1 milyar liralık yol çalışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yol ve inşaat işlerini yürüten şirketi İZBETON, 2021’de sıcak asfalt, sathi kaplama, parke kaplama faaliyetleri dâhil olmak üzere İzmir’e yaklaşık 1,1 milyar liralık yatırım yaptı. Yavaşlayan kentsel dönüşüm süreci İZBETON’un yapım ihalelerine katılmasıyla hızlanırken, "Acil Çözüm" ekipleri sayesinde pek çok mahallenin sorunu çözüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda tarihinde ilk defa tümüyle bir okul inşa etmek üzere harekete geçti.

İzmir’in en önemli ana arterlerini baştan sona yenileyen İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZBETON, 2021’de yaklaşık 1 milyon ton asfalt serimi ve yaması, 1,3 milyon metrekarelik parke ve 1 milyon metrekarelik sathi kaplama uygulamasıyla İzmir’e yaklaşık 1,1 milyar liralık yatırım yaptı. Merkeze uzak ilçelerden üretim yollarına kadar İzmir’in dört bir yanına ulaşan İZBETON, bin kilometrenin üzerinde yol çalışmasına imza attı. Diğer kurumların kazılarının ise yüzde 90’ı tamamlandı.

2021’de inşaat ve asfalt uygulama makineleri, tesisler, servis ve yük araçları olmak üzere 40 milyon liralık yatırım yapan İZBETON, yeni alımlarla makine parkındaki araç sayısını 500’e çıkarıp, Ege Bölgesi’nin en büyük makine parkına sahip şirketlerinden biri olma gücünü katladı. Birer asfalt kazıyıcı, asfalt serim aracı, kırma eleme tesisi, asfalt distribütörü ve tank ile toplam 25 tır ve kamyon alındı.

Kentsel dönüşüme ivme kazandırdı

Başkan Tunç Soyer’in İzmir’de kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırma vizyonu doğrultusunda 2021’de İZBETON da ihalelere katılmaya başladı ve yavaşlayan kentsel dönüşüm süreci hızlandırıldı. Karşıyaka Örnekköy Mahallesi’nde üçüncü ve dördüncü etap, Gaziemir Emrez Mahallesi’nde birinci etap çalışmalarına başlayan İZBETON, her iki projede de önemli aşamalar kat etti. 584 konut ve 27 iş yerini kapsayan Örnekköy üçüncü etap için S.S. İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi ile kat karşılığı anahtar teslim iş protokolü imzalanarak satış ve kurulum işlemleri başlatıldı. 380 konut ve 27 iş yerini kapsayan dördüncü etap için eski binaların tahliyesi, ruhsat işlemleri ve deplase işleri tamamlandı. 7 Ocak’ta ise dördüncü etabın yapımı için “S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi” ile imzalar atıldı. Gaziemir Emrez Mahallesi’nde 292 konut, sekiz işyeri, bir sosyal tesis/ticari alanı kapsayan toplam 22 bin metrekarelik alanda çalışmalarına devam eden İZBETON, proje alanında bulunan pazar yerinin taşınmasıyla faaliyetlerini hızlandıracak.

İzmir’de bir ilk: Karabağlar’a okul

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2021’de tarihinde ilk defa tümüyle bir okul inşa etmek üzere harekete geçti. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında Karabağlar Abdi İpekçi Mahallesi’nde 32 derslikli “Orhan Kemal İlkokulu” için çalışmalar başlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tamamen kendi imkânlarıyla hayata geçireceği projenin imalatını ise İZBETON üstlendi. Halk arasında “Eski Çamlık” olarak bilinen bölgede 14 bin 545 metrekarelik alanda inşa edilecek okul için zemin etüdü tamamlandı. Yapım ihalesine ise 2022’nin ilk çeyreğinde çıkılması planlanıyor. Başkan Tunç Soyer’in mahallelerin ihtiyaçlarına kısa sürede cevap verebilme vizyonu doğrultusunda oluşturulan Acil Çözüm ekiplerinin Karabağlar Abdi İpekçi Mahallesi’ndeki incelemelerinde bölge halkı, okul talebinde bulunmuştu. Okul binasının tamamlanmasıyla bölgede yaşayan çocuklar dağlık araziden geçmek ve uzun mesafe yürümek zorunda kalmayacak.

İzmir’in ihtiyaçlarına “Acil Çözüm”

2021’de İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın koordinasyonunda çalışan Acil Çözüm ekipleri, kentin hizmet yönünden geri kalmış mahallelerinde çalışarak pek çok soruna da “acil çözüm” üretti. Proje kapsamında bugüne kadar 16 mahallede çalışma yürütüldü. Son olarak Karabağlar Peker Mahallesi sakinlerinin talebi üzerine atıl durumda olan yaklaşık 24 bin metrekarelik Peker Parkı yeni bir yaşam alanına dönüştürüldü. Proje kapsamında alana halı saha, yürüyüş yolu, yeni nesil oyun grupları, satranç alanları, oturma grupları, kondisyon aletleri, engelli rampası, aydınlatma, merdiven yapıldı. Zemin düzenlemesi ve peyzaj çalışması tamamlanan parkta piknik alanları oluşturuldu, Grand Plaza Büfe açıldı.

Ege’nin en büyük güçlerinden biri

İZBETON, 2021’de de Ege Bölgesi’nin en büyük şirketleri arasında gösterilmeye devam etti. Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın "100 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde yer alan İZBETON, üç şantiyesi, 850 kişiyi aşkın personeli, 500 araç barındıran makine parkı, hiç durmadan üretim yapan asfalt plenti ve parke fabrikalarıyla İzmir için tüm kurumsal gücüyle çalışmaya devam ediyor.

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