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Bir paketle riski 30 kat artırmayın

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde Türkiye’nin sigara bilançosu korkutuyor. Ülkemizde tütün bağımlılığının yaygın ve önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu dile getiren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Yılmaz, Küresel Yetişkin Tütün Araştırması sonuçlarına göre, tütün kullanımının dünyada yüzde 2’ler seviyesindeyken, Türkiye’de yüzde 31,6 düzeyinde olduğuna vurgu yaptı. Erkeklerin yüzde 44,1’inin, kadınların ise yüzde 19,2’sinin sigara içtiğini belirten Prof. Dr. Ufuk Yılmaz, gençlerde ise bu oranın yüzde 7’ler seviyesinde olduğunu belirterek, “Akciğer kanserli hastaların yüzde 80’inden fazlasında tütün ve tütün ürünleri kullanım öyküsü vardır. 10 yıl boyunca günde bir paket sigara içme ile akciğer kanser riskinde artış 20-30 katlara kadar çıkmaktadır” diye konuştu.

İZMİR 09.02.2021, 11:18
Bir paketle riski 30 kat artırmayın

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde Türkiye’nin sigara bilançosu korkutuyor. Ülkemizde tütün bağımlılığının yaygın ve önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu dile getiren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Yılmaz, Küresel Yetişkin Tütün Araştırması sonuçlarına göre, tütün kullanımının dünyada yüzde 2’ler seviyesindeyken, Türkiye’de yüzde 31,6 düzeyinde olduğuna vurgu yaptı. Erkeklerin yüzde 44,1’inin, kadınların ise yüzde 19,2’sinin sigara içtiğini belirten Prof. Dr. Ufuk Yılmaz, gençlerde ise bu oranın yüzde 7’ler seviyesinde olduğunu belirterek, “Akciğer kanserli hastaların yüzde 80’inden fazlasında tütün ve tütün ürünleri kullanım öyküsü vardır. 10 yıl boyunca günde bir paket sigara içme ile akciğer kanser riskinde artış 20-30 katlara kadar çıkmaktadır” diye konuştu.

Bulaşıcı olmayan hastalıkların, dünya çapındaki en önemli ölüm nedenlerinden olduğunu ifade eden Medicana International İzmir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Yılmaz, kalp ve damar hastalıkları, kanser, diyabet veya kronik akciğer hastalıklarına bağlı erken ölümlerin 2025 yılına kadar yüzde 25 azaltılmasının hedef olarak belirlendiğini, Astım ve KOAH’ın en sık görülen kronik solunum yolu hastalıkları olduğunu söyledi.

Annenin içtiği sigara bebeğin solunumunu bozuyor

Annenin tütün ürünü kullanımının hamilelik döneminden itibaren çocukların akciğer fonksiyonlarında azalmaya neden olabildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ufuk Yılmaz, ” Gebelikleri süresince tütün ürünü kullanan annelerin bebeklerinin doğumdaki solunum fonksiyon değerlerinin daha düşük olduğu saptanmıştır. Tütün ürünü kullanan annelerin bebeklerinde yaşamının ilk yıllarında hırıltılı solunum ile seyreden hastalık gelişme riski 4 kat fazladır. Pasif tütün dumanı maruziyeti bebeklik ve çocukluk çağında alt solunum yolu hastalığı riskini arttırmaktadır. Yapılan araştırmalara göre tütün ürünü kullananlarda astım riski 2 kat civarında bir artış göstermektedir. Astımlı hastaların tütün ürünü kullanımı, semptomların şiddetlenmesine, solunum fonksiyonlarında azalmaya, tedaviye yanıtın azalmasına, ölümcül astım riskinin 3,6 kat artmasına neden olur” dedi.

Günde 1 paket, riskte 30 kat

Tütün ürünü kullanımının KOAH gelişiminde en önemli çevresel risk faktörü olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ufuk Yılmaz, sigara içenlerde KOAH’tan ölüm hızının daha fazla olduğunu, pipo ve puro içenlerde de aynı durumun geçerli olduğunun altını çizerek, “Akciğer kanserli hastaların yüzde 80’inden fazlasında tütün ve tütün ürünleri kullanım öyküsü vardır. 10 yıl boyunca günde bir paket sigara içme ile akciğer kanser riskinde artış 20-30 katlara kadar çıkmaktadır. Hiçbir zaman da, hiç içmeyenler kadar düşük risk olmamaktadır. Sigarayı bıraktıktan sonra kanser riski, 15 yıl süresince azalamaya devam etmektedir.

Kadınların sigara kullanımı arttı

Ülkemizde, yetişkin tütün mamulü kullanım oranlarının, 15 yaş ve üzeri nüfusta 2008’de yüzde 31,2, 2016‘da ise yüzde 31,6 olarak bulunduğunu, erkeklerde 2008’de yüzde 47,9, 2016’da yüzde 44,1 seviyesinde, kadınlarda ise 2008 yılında yüzde 15,2, 2016 yılında ise yüzde 19,2 olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ufuk Yılmaz, “Küresel Yetişkin Tütün Araştırması sonuçlarına göre 2008,, 2012 ve 2016 yılları karşılaştırıldığında, yetişkinlerin tütün tüketme davranışının yüzde 3,8’den %2,0’a, erkeklerde yüzde 4,1’den yüzde 2,3’e ve kadınlarda ise yüzde 3,6’dan yüzde 1,7’ye gerilediğini işaret etmektedir” şeklinde ifade etti.

Gençler deniyor ama devam ettirme oranı düşük

Prof. Dr. Ufuk Yılmaz, Küresel Gençler Tütün Araştırmasına göre, ülkemizde 15-18 yaş arası , en az bir defa sigara tüketmeyi deneyen gençlerin oranının 2003 yılında yüzde 26,3; 2009 yılında yüzde 29,6; 2012 yılında yüzde 32,4 ve 2017 yılında ise yüzde 28, olarak gerçekleştiğini, gençler arasında halen sigara tüketme oranının 2003 yılında yüzde 6,9; 2009 yılında yüzde 8,4; 2012 yılında yüzde 10,4 ve 2017 yılında yüzde 7,7 olarak gerçekleştiğini belirtti.
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