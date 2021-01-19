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Beydağ Barajı’na yılda 14.5 milyon metreküp can suyu

İzmir’de, Küçük Menderes Ovasının kalbi Beydağ Barajına, 14.5 milyon metreküp ilave su sağlayacak Beydağ Barajı ilave Su Temin Projesinin 1. kademe inşaatı tamamlandı.

İZMİR 19.01.2021, 10:24
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Beydağ Barajı’na yılda 14.5 milyon metreküp can suyu

İzmir’de, Küçük Menderes Ovasının kalbi Beydağ Barajına, 14.5 milyon metreküp ilave su sağlayacak Beydağ Barajı ilave Su Temin Projesinin 1. kademe inşaatı tamamlandı.

Yaklaşık 120 bin dekar araziyi borulu basınçlı sistemle sulayan Beydağ Barajına ilave su geldi. Baraj havzasına yılda ortalama 14,5 milyon metreküp su sağlayacak "Beydağ Barajı İlave Su Temin Projesi" 1. kademe inşaatı bitirildi. Beydağ Barajı’na, Mutaflar (Tasavra) ve Abu Hayat Çaylarından su aktarılmaya başlandı.

Yüzde 100 gerçekleşme oranına ulaşılan proje ile Mutaflar (Tasavra) Çayı’nın havzasına; Dudunun, Tabaklar ve Mutaflar Regülatörleri, Abu-Hayat Çayı havzasına ise Abu-Hayat ve Uzunoluk ve Kanlı regülatörleri inşa edildi. Proje kapsamında 10 bin 333 metre iletim hattı inşa edildi. İki havzanın suyu bin 200 ve bin 800’lük borularla baraj havzasına ulaştırıldı ve 248 milyon metreküp su tutma kapasitesi ile Küçük Menderes Ovası’na adeta kalbi olan baraja ilave su teminine başlandı.

Çiftçinin yüzü gülecek

Küresel ısınmaya bağlı mevsim değişiklikleri nedeniyle havzanın yeterli yağış alamaması Beydağ Barajı’nda ki su seviyesi oranlarını özellikle yaz aylarında bir hayli düşürüyordu. Proje ile İzmir’in en büyük sulama barajı olan Beydağ Barajına, her yıl Mutaflar (Tasavra) Çayı havzasından 12, Abu-Hayat Çayı havzasından ise 2.5 milyon metreküp olmak üzere toplam 14.5 milyon metreküp ilave su temin edilecek.

Ayrıca 3’te 2’si tamamlanan Ödemiş- Beydağ Sulama Projesi ile şu anda 120 bin dekar arazi basınçlı borulu sistem ile sulanıyor. Proje tamamlandığında, Beydağ Barajı Küçük Menderes Ovası’nda 196 bin 650 dekar araziyede hayat verecek.
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