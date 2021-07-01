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Beyazıt Öztürk’ten Çeşme’de sağlık çalışanlarına moral ziyareti

Tatilini İzmir’in Çeşme ilçesinde geçiren ünlü şovmen, oyuncu ve sunucu Beyazıt Öztürk, Çeşme Toplum Sağlığı Merkezini ziyaret ederek, pandemi sürecinde yorgun düşen sağlık çalışanlarına moral desteği verdi.

İZMİR 01.07.2021, 20:57
Beyazıt Öztürk’ten Çeşme’de sağlık çalışanlarına moral ziyareti

Tatilini İzmir’in Çeşme ilçesinde geçiren ünlü şovmen, oyuncu ve sunucu Beyazıt Öztürk, Çeşme Toplum Sağlığı Merkezini ziyaret ederek, pandemi sürecinde yorgun düşen sağlık çalışanlarına moral desteği verdi.

Ünlü şovmen, sunucu ve oyuncu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı ziyaret, Çeşme Toplum Sağlığı Merkezi’nin sosyal medya sayfasından duyuruldu. Beyazıt Öztürk ile sağlık çalışanlarının çekildiği fotoğrafın da yer aldığı paylaşımda, "Ünlü komedyen Beyazıt Öztürk kurumumuza yapmış olduğu ziyaret ile kurum çalışanlarımızı mutlu etmiştir. Covid-19 hastalık sürecinde yorgun düşen sağlık çalışanlarına, bu küçük ziyaretler büyük motivasyonlar oluşturmaktadır" denildi.
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