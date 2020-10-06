Beyaz önlüklerini giyinip eğitime başladılar

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Uyum Haftası, pandemi önlemleri kapsamında düzenlenen törenle başladı. Katılımın sınırlı tutulduğu törende fakülteyi dereceyle kazanan öğrenciler beyaz önlüklerini giyindi. Öğrencilerin heyecanına ortak olan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EÜ’nün gözbebeği fakültelerinden Tıp Fakültesinin bugün gerek akademik kadro gerekse alt yapı anlamında çok daha güçlü olduğunu dile getirip yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2020-2021 eğitim öğretim yılı, öğrencilere yönelik hazırlanan ‘Uyum Haftası’ etkinlikleri kapsamında düzenlenen açılış töreniyle başladı. Pandemi önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilen törene, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EÜTF Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, EÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sezgin Ulukaya, dekan ve başhekim yardımcıları ile dereceye giren öğrenciler katıldı. Korona virüs önlemleri nedeniyle katılımın sınırlı tutulduğu törene katılamayanlar için canlı yayın yapıldı. Öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek konuşmasına başlayan Rektör Budak, öğrencilerin Ege’yi tercih etmelerinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

“Ege Tıp bugün çok daha güçlü”

Köklü bir tarihe sahip EÜTF’nin 66. yılında gerek akademik kadro gerekse alt yapı anlamında çok daha güçlü olduğunu kaydeden Rektör Budak, “Ege Üniversitesi ailesine hoş geldiniz. Ege Üniversitesinin göz bebeği bir fakültesini kazandınız. En güçlü olduğumuz alanların başında gelen bizleri her platformda en iyi şekilde temsil eden bir fakülteyi kazandınız. Zor bir süreçten geçerek geldiğinizi biliyoruz. Korona virüs nedeniyle sembolik bir tören yapıyoruz. Öğrencilerimiz ve aileleri online olarak töreni takip ediyor. İnşallah kısa sürede korona virüsten kurtuluruz ve Tıp Fakültesinin o coşkusunu çok daha farklı şekilde yüz yüze eğitimle yaşarız. Bu günlerin de çok uzak olduğunu düşünmüyorum. İnşallah bahar döneminde farklı bir ortamda sizlerle yüz yüze oluruz. 66. yılında Tıp Fakültemiz, hastanemiz, laboratuvarlarımızla çok daha güçlü. Şu anda bütün kliniklerimizde alt yapı eksikliklerimiz tamamlandı Avrupa ve Türkiye’de referans merkezi düzeyinde kliniklerimiz var. Ayrıca akademik kadromuz çok güçlü, akademik performansta Türkiye birincisi akademik kadromuz var. Bu da öğrencilerimiz için çok büyük bir şans. 2020-2021 eğitim öğretim yılının tüm üniversitemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Rektör olarak öğrencilerle yakın diyalog içinde olduğunu söyleyen Rektör Budak, öğrenci odaklı yönetim anlayışıyla öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.

“Sevmezseniz yapamazsınız”

Ege Üniversitesi öğrencisi olmanın bir ayrıcalık olduğunu vurgulayan Dekan Gürgün, “Bilindiği üzere ülkemizde ve dünyada korona virüs salgını halen devam ediyor ve biz sağlık çalışanlarına çok iş düşüyor. Hekimlerin ve diğer sağlık personelinin ne kadar zor şartlarda çalıştığını görmenize rağmen bu onurlu mesleği tercih etme cesaretinizden dolayı sizleri kutluyorum. Fakültemizin bu yılki eğitim öğretim programı salgın şartlarına göre yeniden düzenlendi. Tıp eğitimi tıp fakültesine girişle başlayan ve emekliliğe kadar süren yaşam boyu eğitimdir. İyi bir hekim olmanın yolu iyi bir insan olmaktan geçer. Tıp mesleği, istemeden sevmeden yapılacak bir meslek değildir. Meslekten öte bir yaşam biçimi olup adanmışlık ister” diye konuştu.

Beyaz önlüklerini giyindiler

Beyaz Önlük Giyinme Töreninde EÜTF’yi dereceyle kazanan öğrencilere önlüklerini, Rektör Budak, Dekan Gürgün ve Başhekim Ulukaya giydirdi. Uyum Haftası kapsamında, öğrencilere yönelik akademisyenler tarafından online çeşitli sunumlar yapılacak, üniversite ve fakülteye ilişkin bilgiler verilecek.