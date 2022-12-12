İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesinin başlattığı ve Balçova, Karşıyaka, İzmir Büyükşehir Belediyelerinin desteklediği Beyaz Baretli Kadınlar Projesi 4. yılına girdi. Balçova’daki buluşma toplantısında Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, genç mühendis adaylarına, “Türk kadınının her işi başarabileceğini herkese göstereceğinize inanıyorum” dedi.

Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği bölümlerinden eğitim alan genç kızların, mesleklerine eşit şartlarda başlamaları için İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesinin başlattığı Beyaz Baretli Kadınlar Projesi 4. yılına girdi.

3 yıl içinde 140 öğrencinin desteklendiği proje geçtiğimiz ay, Türkiye’deki Sosyal Demokrat Belediyeler arasında düzenlenen bir yarışmada "Eğitimde Eşitlik Kategorisinde" "En İyi Uygulama" ödülünü almıştı. Bu yıl 34 öğrenci faydalanacağı ve 8 ay sürecek olan Beyaz Baretli Kadınlar projesinde İnşaat Mühendisi adayı kız öğrenciler, Teknik Eğitim ve Danışmanlık hizmeti alacak. Beyaz Baretli Kadınlar projesinde ayrıca; iletişim, ekip olma, liderlik, cv hazırlama, iş görüşmelerine hazırlanma gibi konularda da eğitimler verilecek.

İzmir’deki İnşaat Mühendisliği fakültelerinde eğitim alan ve önceki gün Balçova Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen kahvaltıda bir araya gelen öğrenciler, eğitim boyunca kendilerine mentörlük yaparak destek olacak meslekte deneyimli kadın inşaat mühendisleri ile tanıştı. Toplantıda bir konuşma yapan İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Eylem Ulutaş, “Biz bu projeye başlarken bizim yaşadığımız sıkıntıları genç meslektaşlarımızın yaşamamaları için neler yapabiliriz diye düşündük. Amacımız; cinsiyet eşitsizliğinin yoğun olduğu bu meslekte, genç inşaat mühendislerinin bu konuda bilinçlenip mesleğe daha özgüvenli girmelerini sağlamak” dedi.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ise Balçova’da kadınların güçlerinin farkında olduklarını ifade ederek, “Biz bu gücün tüm Türkiye’ye yayılmasını istiyoruz. Özellikle genç kadınlar güçlerinin farkına varırlarsa birçok yanlışlığı düzeltebiliriz. Sizlerin de Türk kadınının her işi başarabileceğini herkese göstereceğinize inanıyorum” dedi.