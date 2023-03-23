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Berke Bıyık, Bucaspor 1928’de altın dönemini yaşıyor

Bucaspor 1928 formasını 3 sezondur giyen Berke Bıyık, bu sezon kaydettiği 8 golle en golcü sezonunu yaşıyor.

İZMİR 23.03.2023, 11:08
Berke Bıyık, Bucaspor 1928’de altın dönemini yaşıyor

Bucaspor 1928 formasını 3 sezondur giyen Berke Bıyık, bu sezon kaydettiği 8 golle en golcü sezonunu yaşıyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Bucaspor 1928’de oynayan Berke Bıyık, 3 sezondur formasını giydiği sarı-lacivertli kulüpte en verimli dönemini geçiriyor. Kulübe transfer olduğu ilk sezonu olan 2020-21’de sadece 5 gol kaydeden Berke, sonraki sezon ise performansını yükselterek 7 gol atmıştı. 2022-23 sezonuna kötü başlayan 27 yaşındaki oyuncu, ligde çıktığı ilk 9 maçı suskun geçirmiş ve ilk golünü ligin 10. haftasında Uşak deplasmanında kaydetmişti. Sonraki haftalarda gollerine devam ederek takımının zirve yürüyüşüne katkı veren tecrübeli futbolcu, bu sezon şu ana kadar 8 gole imza attı ve Bucaspor 1928’deki şimdiden en golcü sezonuna ulaştı.

Öte yandan İzmir temsilcisinde Berke’den daha fazla gol atan tek oyuncu konumunda ise 13 golle Erhan Çelenk bulunuyor.

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