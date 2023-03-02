Bergama’ya gelen depremzedelerden katı atık bedeli alınmayacak

Bergama Belediyesinin Mart ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda Bergama’ya gelen depremzedelerden katı atık bedeli alınmaması kararlaştırıldı. Ayrıca toplantıda boşaltılan belediye eski binası için ne yapılması gerektiğine yönelik Cumhur İttifakı tarafından da önerge verildi.

Bergama Belediyesi Mart ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Hakan Koştu’nun asrın felaketi depremin yaşandığı 11 il arasında bulunan Osmaniye’nin Bahçe ilçesine gitmesi nedeniyle meclis toplantısı Başkanvekili Cüneyt Umutlu başkanlığında Kültür Merkezi Salonu’nda yapıldı. Meclis gündemine geçilmeden asrın felaketi depremde vefat edenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen Başkanvekili Umutlu, "Devletimiz ve milletimiz güçlü, el birliği ile yaraları saracağız. Belediye Başkanımız incelemelerde bulunmak üzere Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde deprem bölgesinde. Belediye olarak elimizden gelen her şeyi depremzede kardeşlerimize yapmaya devam edeceğiz" dedi. Başkanvekili Cüneyt Umutlu’nun taziye mesajı ardından, belediye meclisinde grubu bulunan AK Parti, CHP, MHP ve DEVA Partisi grup sözcüleri partileri ve meclis üyeleri adına, asrın felaketi depremde vefat edenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilediler. Daha sonra, Şubat ayı meclis tutanaklarının okunarak onaylandığı toplantıda, belediye başkanlığı, birimler ve komisyonlardan gelen konular görüşülerek karara bağlandı.

Depremzedelerden katı atık bedeli alınmayacak

Kahramanmaraşlı depremin ardından Bergama’ya gelen depremzede ailelerden katı atık bedeli alınmaması için Cumhur İttifakı meclis üyeleri tarafından bir önerge verildi. Konunun acil olması nedeniyle, önerge meclis toplantısı arasında Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları’nda görüşüldü. Oy birliği ile alınan komisyon kararları, aranın ardından meclis toplantısında oylandı. 2023 yılı için Bergama’ya gelen ve ikamet eden depremzedelerden katı atık bedeli alınmamasına için oy birliği ile karar verildi.

Boşaltılan belediye binası için önerge

İzmir’de 2020 yılında meydana gelen depremin ardından hasar aldığı için boşaltılan belediye eski binasına ne yapılacağı yönünde Cumhur İttifakı tarafından verilen önergede mecliste görüşüldü. Cumhur İttifakı tarafından verilen ve mecliste okunan önerge görüşülmek üzere İmar, Hukuk, Plan Bütçe ve Deprem Afet Komisyonları’na oy birliği ile havale edildi. Belediye eski binasında önümüzdeki süreçte ne yapılması yönünde karar alınması için verilen önergenin ihtisas komisyonlarında görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

Komisyonlarda yapılacak olan görüşmeler ardından boşaltılan belediye binasında nasıl bir yol izleneceği belirlenmiş olacak. Komisyonlardaki görüşmeler ardından belediye eski binası için Nisan 2023 Meclis Toplantısı’nda karar verilmesi beklenecek. Görüşmelerin ardından Nisan Meclisi’nin 06 Nisan 2023 tarihinde saat 14.00’te yapılması kararlaştırıldı ve toplantı sona erdi.