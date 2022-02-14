banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bu da Sevgililer Günü’ne özel kalpli hamburger
Bu da Sevgililer Günü’ne özel kalpli hamburger
Ukrayna, AGİT üyelerini 48 saat içinde toplantıya çağırdı
Ukrayna, AGİT üyelerini 48 saat içinde toplantıya çağırdı
Ahmet Nur Çebi:
Ahmet Nur Çebi: "Hakem hatalarından çok puan kaybettik"
İş dünyası yeni ekonomi paketi için ne diyor?
İş dünyası yeni ekonomi paketi için ne diyor?

Bergama’da metro afişlerinin toplatıldığı iddiasına açıklama: “Afişler kondukları yerde duruyor”

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılacağı Buca Metrosu’nun temel atma törenine ilişkin afişlerin zabıtalar tarafından toplatıldığı iddialara ilişkin, “Yapılan kara propaganda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmir’e geleceği duyurusunu içeren afişleri Bergama’da kondukları yerinde duruyor" dedi.

İZMİR 14.02.2022, 11:32
Bergama’da metro afişlerinin toplatıldığı iddiasına açıklama: “Afişler kondukları yerde duruyor”

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılacağı Buca Metrosu’nun temel atma törenine ilişkin afişlerin zabıtalar tarafından toplatıldığı iddialara ilişkin, “Yapılan kara propaganda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmir’e geleceği duyurusunu içeren afişleri Bergama’da kondukları yerinde duruyor" dedi.

CHP Bergama İlçe Başkanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılacağı Buca Metrosu’nun temel atma törenine ilişkin duyuru afişlerinin kentteki görevli zabıtalar tarafından toplatıldığı iddiasında bulundu. Bu iddiaların ardından Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu bir açıklama yaptı.

Başkan Koştu: “Yapılan kara propaganda. Afişler yerinde duruyor”

“Yapılan kara propaganda” diyen Koştu, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmir’e geleceği duyurusunu içeren afişleri Bergama’da kondukları yerinde duruyor" dedi.

Başkan Koştu, "Münferit bir olaydan puan toplamaya yönelik, sansasyon peşinde koşanları kınıyorum. Hemşehrilerimiz arasına fitne sokup, vizyon projelerimizin ete kemiğe büründüğü günlerin arifesinde, gündem değiştirmeye yönelik olarak CHP İlçe Teşkilatı’nın aceleyle yaptığı iftira niteliğindeki açıklaması için kamuoyundan özür dilemeye davet ediyorum" dedi.

"CHP İlçe Teşkilatı mensupları tartışma çıkarıp, afişleri koymaya devam etmişlerdi"

Konunun münferit bir olaydan ibaret olduğunu ifade eden Başkan Koştu, "Kapalı Pazaryeri’nde çıtalı pano afişlerin konulduğu esnada zabıta memurumuz afişin konulmak istendiği yerin, ertesi gün pazar olduğu için pazarcı esnafa engel olmayacak şekilde yerleştirilmesini talep etmiştir. CHP İlçe Teşkilatı mensupları tartışma çıkarıp, afişleri koymaya devam etmişlerdir. Bunun üzerine belediyemiz zabıtası uygun olmayan yerlere konulan 6 adet çıtalı pano afişi alıp, belediye deposuna götürmüşlerdir. İlçemiz genelinde konulan afişler kondukları yerlerinde durmaktadır. Toplatılma söz konusu değildir" diye konuştu.

"CHP İlçe Teşkilatına böylesi ayak oyunları ile siyaset yapmayı bırakmayı tavsiye ediyorum"

Hakan Koştu, şöyle devam etti:

"Olayı bütün açıklığı ile CHP Belediye Meclis Üyesi Osman Selim Tok ile saat 14:30 gibi yaptığım telefon görüşmemizde anlattım. CHP İlçe Başkanlığı’nın münferit bu olayı ilçemizin tamamında uygulanmış gibi genelleme yaparak paylaşımı ardından, AK Parti Bergama İlçe Başkanımız Sebahattin Güzel, CHP İlçe Başkanı Sayın Ecevit Canbaz’ı arayarak, olayın aslını izah etmiştir. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sayın Buğra Gökçe’yi de kendim telefonla arayıp, konunun münferit bir olay olduğunu aynı şekilde anlattım. Münferit bir olaydan genelleme yaparak kamuoyunun yanlış yönlendirilmeye çalışılmasını esefle kınıyorum. Bu konuya gösterilen tutum ferasetsiz bir yaklaşımdır. CHP İlçe Teşkilatına böylesi ayak oyunları ile siyaset yapmayı bırakmayı tavsiye ediyorum.”

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 24 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 22 39
7. Samsunspor 22 35
8. Adanaspor 23 33
9. Manisa Futbol Kulübü 23 29
10. Gençlerbirliği 23 29
11. Boluspor 21 28
12. Keçiörengücü 23 28
13. Tuzlaspor 21 27
14. Kocaelispor 23 27
15. Menemen Belediyespor 23 27
16. Bursaspor 22 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 22 11
Takımlar O P
1. Manchester City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 25 41
5. M. United 24 40
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 23 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 23 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Getafe 24 25
16. Granada 24 24
17. Mallorca 22 23
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 23 11