Bergama’da hırsızlık şüphelileri kıskıvrak yakalandı

İzmir’in Bergama ilçesinde hırsızlık olayından aranan toplam 7 şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde, geçtiğimiz günlerde 20’den fazla hırsızlık olayından aranan K.I. adlı şüpheliyi yakaladı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, 30 Kasım, 1, 3 ve 4 Aralık tarihlerinde de M.C.Ş., R.Y., H.Y.Ç., S.D., F.D. ve B.A. adlı şüphelileri de kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıslar, adliyedeki işlemlerin ardından tutuklanırken, polis ekipleri ilçenin güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor.