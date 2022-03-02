Bergama’da gençler için bilim ve teknoloji şenliği

Bergama Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, bilim ve teknoloji şenliği projesi için iş birliği protokolü imzalandı. Protokolü imzalayan Bergama Belediye Başkanvekili Cüneyt Umutlu, "Bilim kültürünün ve iletişiminin Bergama’mızda kavranması, vizyon projelerimizin tek tek yaşama geçtiği şehrimizde son derece önem taşımaktadır" dedi.

Bergama Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ’TÜBİTAK 4007’ Bergama Bilim Şenliği Projesi için hazırlanan iş birliği protokolünün imzalarını attı.

Protokolü imzalayan Bergama Belediye Başkanvekili Cüneyt Umutlu, "Bilim kültürünün ve iletişiminin Bergama’mızda kavranması, vizyon projelerimizin tek tek yaşama geçtiği şehrimizde son derece önem taşımaktadır" şeklinde konuştu.

Bilim şenliğinin, kuruluş çalışmaları yürütülen Batı Anadolu Serbest Bölgesi (BASBAŞ) için de farkındalık oluşturacağına işaret eden Başkanvekili Umutlu, "Faaliyete başladığında 20 bin kişinin istihdamının hedeflendiği yüksek teknoloji ürünlerinin üretiminin yapılacağı BASBAŞ için bugünden çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bilim ve teknoloji arasındaki etkileşimin ne denli önemli olduğunu bilim şenliği aracılığıyla gençlerimize gösterebileceğiz. Ne kadar çok gencimizi şimdiden bilim ve teknolojiye daha meraklı hale getirebilirsek, yarınlarda BASBAŞ’ta çalışacak mühendis, tekniker, teknisyen ve ara eleman ihtiyacını da Bergama’mız gençlerinden sağlamış oluruz. Yapacağımız bu şenlik; bir anlamda bu amacımıza da hizmet edecek olması nedeniyle son derece önem taşımaktadır" dedi.