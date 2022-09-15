Bergama’da Alaturka Akşamlar konseri

Bergama’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında TRT Müzik Alaturka Akşamlar canlı yayınında Mine Geçili, İsmail Özkan ve konuk sanatçı Emel Taşçıoğlu’nun billur sesiyle kadim şehir Bergama’da unutulmaz bir konser akşamı yaşandı.

Bergama Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen ve TRT Müzik kanalından canlı olarak yayınlanan program vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Türk Halk ve Türk Sanat Müziği’nin hepsi bir birinden seçkin eserlerini seslendiren sanatçılar Emel Taşçıoğlu, Mine Geçili ve İsmail Özkan her bir eseri vatandaşlarla birlikte söyledi. Konser sonunda sanatçılara Parşömen’den yapılan plaket sunan Belediye Başkanı Hakan Koştu; "Tüm hemşehrilerimize yoğun ve coşkulu katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde kutlayacağımız nice 14 Eylül’ler de buluşmayı diliyorum" dedi.