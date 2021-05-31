Bergama’da 5 ayda 22 ton cam atık toplandı

İzmir’in Bergama ilçesinde, sıfır atık projesi kapsamında belediye tarafından ilçenin birçok noktasına yerleştirilen cam atık kumbaralarından Ocak 2021 tarihinden bugüne kadar 5 ayda yaklaşık 22 ton cam atık toplandı.

Bergama Belediyesi, Ocak 2021 tarihinde ilçenin birçok noktasına cam atık kumbaraları yerleştirmişti. Kumbaraların yerleştirilmesinden bugüne kadarki geçen 5 aylık sürede, 22 ton cam atık toplandığı ifade edildi.

Belediye Başkanı Hakan Koştu, 5 ayda toplanan 22 ton cam atığın geri dönüşüme kazandırıldığını ve çevreye verebileceği zararların bertaraf edildiğini söyledi.

Koştu, "Atık cam şişe ve türevlerinin evsel atıklara karıştırılmadan ayrı olarak toplanması amacıyla ilçemizin birçok noktasına konuşlandırdığımız cam kumbaralarımız ile geri dönüşüme katkı sağlıyoruz. Bu kumbaralar ekiplerimizce periyodik aralıklarla boşaltılıyor. 5 ayda yaklaşık 22 ton cam atık toplandı. Hemşehrilerimizin bu duyarlılığı ve geri dönüşüme sahip çıkması bizleri mutlu ediyor. Her birisine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.