Bergama’da 2 bin kişilik iftar sofrası

Depremzede aileler, şehit yakınları ve gaziler ile dernekler, meslek odaları, sendika ve siyasi partilerden 2 bin kişi, Bergama’da kurulan iftar sofrasında buluştu.

Bergama Belediyesi tarafından Ramazan ayı nedeniyle düzenlenen iftar sofrasında 2 bin kişi buluştu. Muhabbetle oruçlar açılıp gönülden gönüle sohbetler gerçekleştirildi. Konuşmasında herkesi selamlayan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Tüm hemşehrilerimle bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nde, iftarda aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. Kleopatra Güzellik Ilıcası’nda gerçekleştirilen iftar programı Kur’an tilaveti ile başladı. 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem bölgelerinden Bergama’ya gelen depremzede ailelerin yoğun olarak katıldığı iftar programında, 2 bin kişi oruçlarını açtı. İlçe müftüsü Mehmet Cesur’un kürsüden yaptığı duaya hep birlikte "Amin" diyen vatandaşlar, birlik ve beraberlik içerisinde iftar yapmanın sonsuz huzur ve sevincini yaşadı.

"Felaketin izleri en kısa zamanda silinecektir"

Selamlama konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Belediye Başkanı Hakan Koştu, “100 yılın değil, bin yılın doğal afeti olan 6 Şubat depreminin yaralarını sarmak için devletimiz milletimiz ile el ele vermiştir. Allah’ın izni ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tüm felaketin izleri en kısa zamanda silinecektir. Deprem bölgelerinden ilçemize gelen depremzede ailelere Bergama halkımız kucak açmış, acılarını bir nebze olsun hafifletebilmek için gayret sarf edilmiş, sarf edilmeye devam edilmektedir. Kaymakamlığımız ve belediyemiz başta olmak üzere tüm kuruluşlarımız tüm imkanlarını seferber etmiş, ilçemizden deprem bölgelerindeki illerimize köprüler kurulmuştur. Bir an önce bu illerimizin ayağa kalkması için girişimlerde bulunulmuştur” diye konuştu.

"Hedeflere gençlerimizin dinamizmi ile ulaşacağız"

Konuşmasında 4 yıl içerisinde kadim şehir Bergama’ya vizyon niteliğinde birçok hizmetler getirildiğini ifade eden Başkan Koştu, gece-gündüz demeden canla başla çalıştıklarını ve çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Sağlıktan eğitime; spordan turizme; enerjiden sanayi ve ticarete; çevre şehircilikten restorasyona birçok hizmetin görev süresi içerisinde başlamış ve birçoğunun tamamlama aşamasına gelmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Hakan Koştu, “Bizim önümüzde büyük hedeflerimiz var. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde, ‘Türkiye Yüzyılı’ diyerek bu kutlu yolculuğa doğru adamla devam edeceğiz. 2053 ve 2071 hedeflerine gençlerimizin dinamizmi ile ulaşacağız. Bu duygularla soframıza gelen başta depremzede ailelerimiz olmak üzere ulusumuzun ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi’ni ve Ramazan Bayramı’nı şimdiden kutluyor, saygılarımı sunuyorum” sözlerine yer verdi.