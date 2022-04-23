banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
İmamoğlu teravih namazına zam yaptı
İmamoğlu teravih namazına zam yaptı
Macron: “Le Pen seçilirse zor yarınlar olacak
Macron: “Le Pen seçilirse zor yarınlar olacak"
İHBİR’de 25 Nisan Pazartesi günü seçim yapılacak
İHBİR’de 25 Nisan Pazartesi günü seçim yapılacak
Afganistan’da camiye bombalı saldırı: 33 ölü, 43 yaralı
Afganistan’da camiye bombalı saldırı: 33 ölü, 43 yaralı

Bergama ve Aliağa’da 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 102. yılı, İzmir’in Aliağa ve Bergama ilçelerinde düzenlenen törenlerle coşku ile kutlandı.

İZMİR 23.04.2022, 15:51
Bergama ve Aliağa’da 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 102. yılı, İzmir’in Aliağa ve Bergama ilçelerinde düzenlenen törenlerle coşku ile kutlandı.

Bergama’da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Şehit Ömer Yiğit Ulus Endüstri Meslek Lisesi önünden başlayan kortej yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı’na kadar devam etti. Belediye bandosu eşliğinde yapılan yürüyüşün ardından, Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Çelenk sunumu sonrası Cumhuriyet Meydanı’ndaki törene geçildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, okullar arasında yapılan; şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Halk oyunları gösterileri sonrası Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenler son buldu. Etkinlikler çerçevesinde yine kültür merkezinde resim sergisinin açılışı yapıldı, çocuk şarkıları konseri gerçekleştirildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 102’nci yılı nedeniyle bir açıklama yayınlayan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Daha güzel bir Bergama’da, yarınımızın teminatı çocuklarımız yaşasın diye durmadan çalışıyoruz. Sosyal yaşam alanlarının çok kısıtlı olduğu kadim şehrimizde, millet bahçesi ve Zeytinpark projelerimizle bu eksikliği gidereceğiz. Tüm bu vizyon projelerimizi bugünün küçük hanımları ve küçük beyleri çocuklarımız için yapıyoruz. Türk miletini ’çalışkan’ olarak tanımlayan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu tanımına uygun hareket etmeye devam edeceğiz. Gazi Atatürk’ün çocuklarımıza armağan ettiği, dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ve TBMM’nin açılışının 102’nci yıl dönümünü bu vesileyle kutluyor, bugünün armağan edildiği çocuklarımızı canı gönülden öpüyorum” dedi.

Aliağa’da coşku dolu tören

23 Nisan nedeniyle Aliağa ilçesinde de etkinlikler vardı. Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan tören, Aliağa Mehmet Saka İlk ve Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen kutlama etkinlikleri ile devam etti. Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz ve Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman yaptı.

Konuşmaların ardından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı temalı; şiir, resim, kompozisyon dallarında yapılan yarışmalarda dereceye giren çocuklara ödülleri protokol üyeleri tarından takdim edildi. Daha sonra sahneye gelen çocuklar gösterilerini sergiledi. Heyecanla çıktıkları sahneden büyük bir sevinçle inen minikler, izleyenlerden büyük alkış aldı. Tören hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.

Programa ayrıca; Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet İmir, Aliağa Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Can Gökgöz, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, kurum müdürleri, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katılım gösterdi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 23 Nisan 2022
İmsak 04:32
Güneş 06:07
Öğle 13:08
İkindi 16:54
Akşam 19:58
Yatsı 21:27
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 34 48
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Kayserispor 33 42
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 41
17. Altay 33 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 32 63
2. Ümraniye 31 60
3. Bandırmaspor 32 55
4. İstanbulspor 31 54
5. Erzurumspor 31 51
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 32 46
8. Adanaspor 32 44
9. Samsunspor 31 43
10. Tuzlaspor 31 42
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Altınordu 32 41
13. Denizlispor 31 39
14. Boluspor 31 38
15. Keçiörengücü 31 38
16. Menemen Belediyespor 31 37
17. Kocaelispor 31 37
18. Bursaspor 31 32
19. Balıkesirspor 31 12
Takımlar O P
1. M.City 32 77
2. Liverpool 32 76
3. Chelsea 31 62
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 32 57
6. M. United 34 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 31 41
10. Brighton 33 40
11. Newcastle 33 40
12. Brentford 33 39
13. Southampton 33 39
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 31 29
18. Burnley 32 28
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 32 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Celta Vigo 33 39
12. Espanyol 33 39
13. Elche 33 38
14. Rayo Vallecano 32 37
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
21°
açık