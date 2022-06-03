Bergama Tiyatro Festivaline muhteşem açılış

Bergama Tiyatro Festivali’nin açılış ve ilk gün programları sanatseverlerden büyük beğeni aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, Bergama Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, BERKSAV (Bergama Kültür ve Sanat Vakfı), Bergama Ticaret Odası ve Ne Yerde Ne Gökte Derneği’nin destekleriyle hazırlanan Bergama Tiyatro Festivalinde UNESCO Dünya Mirası Bergama’nın her bir köşesi, tarihi mekan ve sokakları birçok etkinlik, konser ve oyunlara ev sahipliği yapmaya başladı.

Bergama Tiyatro Festivali’nin ilk günü açılış konserinde Mabel Matiz, Dünya’nın 3 önemli sağlık yurdundan biri olan Asklepion Antik Tiyatro’da sahne aldı. Mabel Matiz gösterdiği sahne performansı ile büyük beğeni alırken, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, konserin ardından Mabel Matiz’e teşekkür etti.

“Bergama’mız insanlığa hizmet etmeyi sürdürüyor”

Mabel Matiz konserinde Asklepion Antik Tiyatro’da bulunan yaklaşık 3 bin kişiye hitap eden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama Tiyatro Festivali’nin düzenlenmesinde emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ederek, “UNESCO Dünya Mirası Bergama’mız dün olduğu gibi bugün de sanatın birleştirici gücü ile insanlığa hizmet etmeyi sürdürüyor” dedi.