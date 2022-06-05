Bergama Tiyatro Festivali doludizgin

UNESCO Dünya Mirası Bergama, Tiyatro Festivali ile sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor. 2 ve 3. gün etkinlikleri ile Bergama’nın tarihi mekanları, sokakları ve çarşıları adeta dev tiyatro sahnesine dönüştü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, Bergama Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, BERKSAV (Bergama Kültür ve Sanat Vakfı), Bergama Ticaret Odası ve Ne Yerde Ne Gökte Derneği’nin destekleriyle hazırlanan Bergama Tiyatro Festivali, son gününde Bergama’da yaşan herkesi, çevre il ve ilçelerden gelenleri, yurt dışından gelen Bergama hayranlarını ağırlamaya devam ediyor.

UNESCO Dünya Mirası Bergama’nın kültür, sanat ve bilimde geçmişten günümüze bir merkez olduğuna işaret eden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “5 ayrı medeniyetten izler taşıyan Bergama’mızı Selinos Antik Kanal Restorasyon Projemiz başta olmak üzere tüm vizyon projelerimizle hak ettiği şekilde yeniden inşa ediyoruz. Bir yandan da tarihi mahallelerimizde, çarşılarımızda cephe sağlıklaştırma projemizi hazırlıyoruz. Tüm bu projelerimizle amacımız şehrimize gelen yerli ve yabancı turistler ile sanatseverleri en iyi şekilde ağırlayabilmek. Her zaman övündüğümüz şehrimizin zengin tarihini mezbelelik görüntülerden arındırıp, gezmeye gelenlere sergileyebilmek için çalışıyoruz. Eserlerimizin her birisini bir mücevher gibi yeniden parlatabilmeye gayret gösteriyoruz” dedi.