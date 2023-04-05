Bergama Serbest Sanayi Bölgesinde hedef: 2024

Bergama Serbest Sanayi Bölgesinin alt yapı çalışmaları hızlandı. Hedef, 2024 yılında ilk fabrikanın makinelerinin çalışması ve üretimin başlaması. Kuruluş aşamasından itibaren gerekli çalışmaların yakından takip edildiğini ve her geçen gün Batı Anadolu Serbest Bölgesinin (BASBAŞ) bir fidan gibi büyüdüğünü söyleyen Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “5 milyar dolar ticaret hacmine kavuşacak ilçemizde, 20 bin kişiye istihdam sağlayacağız. Bergama’mızın ekonomik kurtuluşunun lokomotifi Serbest Bölge olacak” dedi.

Bergama’nın Aşağıkırıklar Mahallesi’nde kurulan BASBAŞ CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Faruk Güler, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu’ya bir ziyarette bulundu. Belediye binasında gerçekleşen görüşmede Bergama Serbest Bölgesi için yapılan çalışmalar ele alındı. Ulaşım, içme, kullanma suyu ve telekomünikasyon gibi alt yapı çalışmaları hızla yapılmaya başlanan BASBAŞ için istişarelerde bulunuldu. Görüşmede, Bergama Serbest Sanayi Bölgesinde 2024 yılında ilk fabrikanın makinelerinin çalışması ve üretimin başlamasının hedeflendiği belirtildi.

“Bir dönem başlamış oldu”

Bergama Serbest Bölgesinin kuruluş kararının yayınlanması ardından hummalı bir çalışma başladığına dikkat çeken Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Aşağıkırıklar Mahallesi’nde 2,5 milyon metrekare alanda, ESBAŞ tarafından proje çalışmaları sürdürülen Batı Anadolu Serbest Bölgemiz fizibilite raporu Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğüne sunulmuştu. Daha sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 22 Şubat 2020 tarihinde Bergama’mıza yaptığı ziyarette Batı Anadolu Serbest Bölgesinin açılacağı müjdesini vermişti. ESBAŞ CEO’su Sayın Faruk Güler ile birlikte o gün Cumhurbaşkanımızla görüşmüştük. Cumhurbaşkanımızın desteğini de alan BASBAŞ için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam ettik. Nihayetinde 8 Eylül 2021 tarihinde Bergama’mız ekonomisi açısından tarihi bir gün yaşadık. Bu önemli günde, Bergama Batı Anadolu Serbest Bölgesi kararı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlandı. Bizim için 8 Eylül tarihi, yaptığımız çalışmaların, Ankara’daki görüşmelerimizin, gece gündüz demeden devam ettiğimiz çalışmaların meyvesinin olgunlaştığı gün demektir. 8 Eylül 2021 tarihinden itibaren Bergama Serbest Bölgesi alt yapı çalışmaları için bir dönem başlamış oldu” diye konuştu.

“Hedef, ilk fabrikanın 2024’de düğmeye basması, üretime başlaması”

Batı Anadolu Serbest Bölgesi için alt yapı çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ve 2024 yılında ilk fabrikanın düğmeye basıp üretime başlanmasının hedeflendiğini, BASBAŞ CEO ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Faruk Güler ile birlikte değerlendirdiklerini belirten Başkan Hakan Koştu, “Bergama’mız ekonomisinin lokomotifi Batı Anadolu Serbest Bölgemiz olacak. 20 bin kişi istihdam edilecek. İlçemizin gençleri çok önemli ve büyük bir istihdam alanına kavuşmuş olacak. 2024 yılından itibaren kadim şehrimiz Bergama’da işsizliği sorun olmaktan çıkaracağız” ifadelerini kullandı.