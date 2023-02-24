Bergama polisinden aynı gün 2 ayrı zehir operasyonu

İzmir’in Bergama ilçesinde polis ekipleri tarafından aynı gün gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan düzenekler ele geçirildi.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde imalatı ve kullanımına yönelik mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri 23 Şubat tarihinde iki ayrı operasyon gerçekleştirdi. Fatih Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde şüphe üzerine durdurulan araç ve sürücüsü A.G isimli şahısta yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve 8 adet 7.65 çapında fişek ile 62.5 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Aynı gün Maltepe Mahallesi Sadettin Kaynak Caddesi üzerinde durdurulan araç içerisindeki S.I ve Ö.B isimli şahısların üzerinden ise, farklı paketler içerisinde 27.8 gram metamfetamin, 1 fişek esrar maddesi, esrar maddesini öğütmekte kullanılan materyal, Payp düzeneği ve 1 adet bıçak elde edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden uyuşturucu satıcı olduğu değerlendirilen S.I., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.