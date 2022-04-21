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Bergama Millet Bahçesi’nin ihalesi 10 Haziran’da yeniden yapılıyor

İzmir’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’la bir araya gelen Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Millet Bahçesi ile ilgili müjdeli haberi verdi. Başkan Koştu, “İhalemizin tarihi belli oldu. 10 Haziran’da Millet Bahçemiz yeniden ihale ediliyor” dedi.

İZMİR 21.04.2022, 18:32
Bergama Millet Bahçesi’nin ihalesi 10 Haziran’da yeniden yapılıyor

İzmir’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’la bir araya gelen Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Millet Bahçesi ile ilgili müjdeli haberi verdi. Başkan Koştu, “İhalemizin tarihi belli oldu. 10 Haziran’da Millet Bahçemiz yeniden ihale ediliyor” dedi.

Bergama şehir merkezinde kalan ve işlevselliğini yitiren 14 Eylül Stadyumu yerine, UNESCO Mirası Bergama’ya yakışır bir kent meydanı yapacağının sözünü Mart 2019 Yerel Seçimlerinde veren Belediye Başkanı Hakan Koştu, göreve geldiği ilk günden itibaren bu projenin gerçekleşmesi için Bergama - Ankara arasında mekik dokudu. Gelmiş geçmiş tüm belediye başkanlarının da hayali olan bu proje için büyük uğraş veren Başkan Koştu, Belediye bütçesinden tek bir kuruş çıkmadan ilk önce 14 Eylül Stadyumu’nun bulunduğu ve bugün itibariyle yaklaşık 100 milyon lira değerindeki arsayı belediyeye kazandırdı. Daha sonra bu arsa üzerine Çamlı Park ile birlikte 57 bin metrekare alana devasa büyüklükteki Millet Bahçesi Projesi’ni yine belediye bütçesine yük olmadan TOKİ aracılığıyla, 11 Ağustos 2021 yılı rakamları ile yaklaşık 80 milyon liraya ihale ettirdi. Bu zorlu süreçlerin ardından ihalesi yapılan Millet Bahçesi’nin yapımı başlayacakken siyasi hareket edenlerin esnafa açtırdığı davalar nedeniyle inşasına başlanılamadı. Ardından fiyat artışları nedeniyle işi alan firma sözleşmesini feshetti.

“Yılmadan çalıştık, yeniden ihale tarihi aldık”

Tüm bu süreçlerin Bergama’ya zaman kaybettirdiğine işaret eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Bizim Bergama’ya hizmet etmemizi önlemeye çalışanlar, bizi yolumuzdan döndüremezler ve döndüremediler. Bu şehre hizmet edilmesini geciktirerek İhanet ettiler. Bu uğurda esnafımızı bile kullanmaktan geri durmadılar. Ama uğraşları nafile, biz Egemizin incisi İzmir’imizin, ilk Millet Bahçesi’ni Bergama’mızda kazandıracağız. Kentleri kent yapan meydanlardır. Bu bilinçle hareket edip, gençlerimize ve hemşehrilerimize yakışan sosyal yaşam alanını UNESCO Mirası Bergama’mıza kazandıracağız” dedi.

Bergama’ya yapılacak olan Millet Bahçesi için bu zorlu ve engelli yolda desteğini esirgemeyen herkese teşekkür eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, kapısını her çaldığımızda bizi eli boş döndürmeyen Genel Başkan Yardımcımız İzmir Milletvekilimiz Sayın Hamza Dağ’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, İzmir Milletvekilimiz Sayın Necip Nasır başta olmak üzere tüm bölge milletvekillerimize, AK Parti İl Başkanımız Sayın Kerem Ali Sürekli’ye, bakanlık ve belediyemiz bürokratlarına, Cumhur İttifakı Belediyemiz Meclis Üyeleri’ne, AK Parti İlçe Başkanımız Sayın Sebahattin Güzel’e, emeğini ve desteğini bizden esirgemeyen herkese, bu zorlu süreçte yanımızda olmaya devam eden hemşehrilerimin hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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