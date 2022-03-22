Bergama Kitap Günleri için geri sayım

İzmir’in Bergama ilçesinde, belediye tarafından kültür merkezinde düzenlenecek kitap günleri için geri sayım başladı. 25 Mart-3 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek kitap günlerine 50 yayınevi, 30 yazar katılacak.

Bergama Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan kitap günleri için hazırlıklar başladı. 25 Mart-3 Nisan 2022 tarihleri arasında düzenlenecek kitap günlerine yaklaşık 50 yayınevi ve 30 yazar katılacak ve yazarlar okurları için imza günleri düzenleyecek.

Gençlerin ve çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanması için kitap günlerinin düzenlediğini ifade eden Bergama Belediyesi Başkanı Hakan Koştu, "Kitap okumanın yaşı yok. Küçük yaşlardan itibaren çocuklarımıza kitap okuma sevgisi kazandırmalıyız. Anne, baba, dede, babaanne ve anneannelere de buradan seslenmek istiyorum. Tutun torununuzun elinden gelsin kitap günlerine. Kitap kokusunu çocuklarımız 10 gün sürecek kitap günlerinde doyasıya içlerine çeksinler. Bir de hem kendiniz hem torununuz için kitaplar alın. Okumaktan güzel bir şey yok" dedi.

Etkinlikte binlerce eserin kitap severlerin beğenisine sunulacağına işaret eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, "50 yayınevi, 30 yazar, binlerce kitapla Bergama Kitap Günleri kitapseverler için kapılarını açıyor" dedi.