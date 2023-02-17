Bergama FK, Bucaspor 1928’den Doğan Çamlı’yı kadrosuna kattı

Bergama FK, Bucaspor 1928’den 23 yaşındaki savunma oyuncusu Doğan Çamlı’yı sezon sonuna kadar kiraladı.

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bergama FK, ligde topladığı 27 puanla play-off hattını zorlamaya devam ediyor. İzmir temsilcisi, hedefine ulaşmak için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı. Teknik Direktör Süleyman Varlık’ın raporları doğrultusunda stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Bergama FK, Bucaspor’un altyapısından yetişen 23 yaşındaki defans oyuncusu Doğan Çamlı’yı sezon sonuna kadar kiraladı.