Bergama EMITT 2022 Fuarı’nda yerini aldı

Tarihi ve kültürel değerleri ile dikkat çeken UNESCO kenti Bergama ilçesinin tanımı için, dünyanın 5’inci büyük turizm ve seyahat fuarı EMITT’te stant açıldı. Bergama ilçesinin standı, katılımcıların ilgisini çekti.

Bergama Belediyesi, kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’ndeki EMITT Fuarına katıldı. Salon 3’te bulunan B172 no’lu alanda tanıtımı yapılan Bergama standı, ziyaretçilerin ilgisini çekti. İlk saatlerden itibaren birçok ismi ağırlayan Bergama standı, yoğun ilgi gördü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, standı ziyaret eden isimler arasında yer aldı.

Statta neler var?

Bergama standında, turizmciler ve sektör temsilcileri de yerini alırken, temsilciler kent turizmini anlatıyor. Bergama standında tarihi ve kültürel değerlerin yanı sıra ayrıca; parşömen, el dokuması kız Bergama halısı, Bergama tulum peyniri, karanfilli leblebinin tanıtımı yapılıyor.

Başkan Koştu: "Daha çok yerli ve yabancı turistin ilçemize gelmesini sağlayacağız"

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da fuar açılış törenine katıldı. Korona virüsü nedeniyle uzun süredir fuarların yapılamadığına işaret eden Koştu, "Şimdi yeniden kapılarını yüz yüze tanıtım için açan EMITT’te standımızı açtık. İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Salon 3’te bulunan B172 no’lu standımıza gelen profesyonel turizmcilere, ilçemizi tek tek anlatacağız. Daha çok yerli ve yabancı turistin ilçemize gelmesini sağlayacağız” dedi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Bergama’nın, fuarlar aracılığıyla tanıtımının yapılmasının önemine işaret eden Başkan Hakan Koştu, "İlçemizde turizm faaliyetinde bulunan sektör temsilcilerimizle birlikte Bergama’mızı en iyi şekilde tanıtmak için canla başla çalışıyoruz. Standımıza ziyarete gelen profesyonel turizmcilerin öneri ve taleplerini ilk saatlerden itibaren almaya başladık. Turizmden daha çok kazanan bir şehir olmak için ilçemizde turizmi canlandırmak için yapımına başladığımız Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projemiz başta olmak üzere, restorasyonlarımız ve turizm çalışmalarımızı ziyaretçilerimize aktarıyoruz” diye konuştu.

Bu yıl 25’İncisi düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT ) yerini alan Bergama standı, 09-12 Şubat 2022 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.