Bergama Çok Katmanlı Yönetim Planına İZKA’dan destek alındı

UNESCO Dünya Mirası Bergama’nın 2022-2027 Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı Yönetim Planı, İzmir Kalkınma Ajansı ile iş birliği içerisinde hazırlanacak. Bergama’nın önümüzdeki yüzyılını hazırlarken; doğru strateji ve planlama ile tüm kaynakların etkin kullanılmasına dikkat edildiğini belirten Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Hazırladığımız proje önerimiz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından desteklenmeye hak kazandı” dedi.

2022-2027 Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı Yönetim Planını içeren projenin, İzmir ili sınırları içerisinde desteklenmeye layık görülen 13 projeden birisi olduğunu açıklayan Belediye Başkanı Hakan Koştu, “UNESCO Bergama Alan Başkanlığımız kadim şehrimiz için önemli projeler yapmakta ve yürütmektedir. İZKA’dan aldığımız destek de bu yönde olan projelerdendir. Bu projemiz, aynı zamanda belediyemizin direkt yürütücüsü olarak İzmir Kalkınma Ajansı’ndan kazanmış olduğu ilk proje desteği olma özelliği taşıyor” dedi.

Hazırlanacak yönetim planı çerçevesinde, elde edilecek olan çok yıllı eylem planının tüm paydaşların katkı ve katılımına açık bir çerçeve sunacağını yaptığı açıklamasında belirten Başkan Hakan Koştu, "Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı Yönetim Planı koruma teması ile hazırlanacak. Stratejik bir belge özelliği taşıyacak. Yürürlükte kalacağı yıllar içerisinde alanın korunması, sosyal ve ekonomik yapının alan ile etkileşiminin artırılması, alanın karşı karşıya kaldığı risklerin önlenmesi ve azaltılması sağlanacak. Ziyaretçi yönetim çerçevesinin oluşturulması ve yönetim kapasitesinin geliştirilmesi konularında yol gösterici bir belge olacak" şeklinde konuştu.

2022-2027 Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı Yönetim Planının onaylandığı yıldan itibaren 5 yıl boyunca yürürlükte kalacağını belirten Başkan Hakan Koştu, şöyle devam etti:

“Yönetim planıyla, Bergama kültürel mirasının korunma etkinliğinin sürdürülmesi birinci önceliğimiz olacak. Miras alanı ile etkileşen hemşehrilerimizin alandan elde ettiği turizm gelirinin arttırılmasını hedefliyoruz. Ulusal ve uluslararası ziyaretçilerin alan ziyaretinden elde ettiği yararın arttırılması, alanın ulusal ve uluslararası bilinirliğinin ve tanıtımının etkinleştirilmesi konularında katma değer oluşturmasını ön görüyoruz. Paydaşların Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanının yönetim sürecine katılımlarının sürdürülebilir olmasını sağlayacağız. Birlikte karar alma, uygulama süreçlerini izleme, ortak projeler gerçekleştirme konularında paydaşlarımızın kapasitesini olumlu yönde geliştirmiş olacağız.”