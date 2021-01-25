Bergama Belediyesi hizmet binası boşaltıldı

İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından analiz raporunda ‘riskli yapı’ olduğu ortaya çıkan Bergama Belediyesinin hizmet binası boşaltıldı. Belediye hizmetlerinin geçici olarak Hasta Yakını Konuk Evi’nde verilmeye başlandığını açıklayan Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Her defasında canımızı acıtan depremlerden ders çıkarmamız, deprem olmadan önce önlem almamız gerekiyor." dedi.

30 Ekim’de Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde belediye binasında çatlaklar oluştuğuna kaydeden Başkan Koştu, "Deprem sonrası teknik personelimizle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı talimatları doğrultusunda yaptığımız kontrollerde binamızın taşıyıcı sisteminde çatlaklar oluştuğunu gördük. Bunun üzerine hemen çalışma başlatarak bina performans analizi yaptırdık. Yaptırdığımız incelemede binamız “Riskli Yapı” olarak tespit edilmiş, “Binanın kullanılmaya devam edilmesi can ve mal güvenliği açısından tehlikelidir” sonucu çıkmıştı.

“Beklemek cinayete davetiye çıkarmak anlamı taşıyordu”

Binayı kullanmaya devam etmenin can ve mal güvenliği açısından tehlikeli olacağı sonucunun ardından önlem alma gerçeği ile karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Başkan Koştu, “İzmir’de meydana gelen ve canımızı acıtan deprem sonrası kamu binalarının ayakta kalmasının son derece önemli olduğuna bir kez daha şahit olduk. Depremzede vatandaşlarımıza ve depremden hasar gören binalara müdahale ve yardım götürme açısından kamu binalarının ayakta kalması büyük önem arz ediyor. Bu çalışmalar kapsamında İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere binası tehlike arz eden birçok kamu kurum ve kuruluşu binalarını tahliye etmişlerdir. Günlük olarak 500-600 kişinin kullandığı binamızda personelimizin ve halkımızın canını riske etmek istemediğimiz için taşınma işlemini yine belediyemizin mülkü olan Hasta Yakını Konukevi’ne hafta sonu gerçekleştirdik” dedi.

“Hizmetlerimiz aksamadan devam edecek”

Taşınma ardından hizmetlerin aksamaması için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Koştu, “Belediyemiz hizmetleri duraksamadan aynı şekilde geçici yerimizde devam edecek. Gereken tüm önlemleri aldık. Bilgisayar alt yapısından, personelimizin çalışacağı yerlerin fiziki şartlarına ve vatandaşımızın hizmet alacağı noktalara kadar tüm imkânlarımızı seferber ederek önlemlerimizi aldık” diye konuştu.

Belediyenin taşınmasında fedakârca çalışan personele teşekkür eden Başkan Koştu, “Her bir çalışanımız, müdürlerimiz, şeflerimiz ve sorumlularımıza binanın taşınması esnasında yaptıkları çalışmalar ve süratle geçici yerde hizmetin devamı için aldıkları önlemler için teşekkür ediyorum. Allah ülkemizi ve insanlarımızı tüm afetlerden korusun” ifadelerini kullandı.