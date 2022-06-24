Bergama 86. Kültür ve Sanat Festivalinin 4. günü dolu dolu geçti

Bergama 86. Kültür ve Sanat Festivalinin 4. günü, birbirinden renkli programlarla tamamlandı.

Bergama ilçesine Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten emanet 86. Kültür ve Sanat Festivalinin 4. günü, yine dolu dolu geçti. Festivalin 4. gününde ilk etkinlik satranç şenliği oldu. Kleopatra Güzellik Ilıcası Sosyal Tesislerinde düzenlenen şenlikte; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ter döktü. 170 kişinin katıldığı şenlik ve ardından düzenlenen törende Belediye Başkanı Hakan Koştu, öğrencilere madalya ve belgelerini verdi, öğrencileri kutladı.

Yine Ilıca Sosyal Tesisleri Tenis Kortlarında düzenlenen açık tenis turnuvasında centilmence mücadele eden sporcular ve bisiklet turuna katılan bisiklet severler, festivalin sportif etkinliklerine ayrı bir renk kattı. Müsabakalar ve bisiklet turu ardından düzenlenen törende sporcular, Başkan Hakan Koştu’dan madalya ve belgelerini aldılar. Törende bir konuşma yapan Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve çocuklarımızın sportif faaliyetlerde bulunması için destek olmaya ilçemize yeni tesisler kazandırmaya devam edeceğiz dedi.

4. gün etkinlikleri çerçevesinde Bergama Belediyesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği Korosu, kültür merkezinde sahne aldı. Şef Derya Çakı’nın yıllardır özverili bir şekilde çalıştırdığı koro, sahnede profesyonellere taş çıkarttı. Anadolu kokan türkülerle, sanatseverler keyifli dakikalar geçirdi. Solo ve koro şeklinde söylenen türküler ayakta alkışlandı.

Aynı saatlerde Cumhuriyet Meydanı’nda Bergama Tahtacılar Kültür Gecesi etkinliği düzenlendi. Meydanı dolduran çok sayıda seyirci, tahtacılar geleneğinin özgün müzik ve deyişlerini dinledi.

Ahmet Şafak rüzgarı

86. Kültür ve Sanat Festivalinin 4. gününde, Cumhuriyet Meydanı’nda sevenleri ile bulaşan Ahmet Şafak büyük alkış aldı.

Çok sayıda şarkısını hayranları ile birlikte seslendiren Ahmet Şafak’a konser sonunda Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama kağıdı Parşömen’den yapılan plaketi verdi. Başkan Koştu, seslendirdiği eserlerle dinleyenlere keyifli dakikalar yaşatan Ahmet Şafak’a teşekkür etti.