Bergama 14 Eylül’ü coşkuyla kutluyor

Bergama’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü efeler diyarı, turizm kenti Bergama’da coşkuyla kutlanmaya başladı. 37 bin metre kare alana ve yaklaşık 13 bin metrekare çim alanına sahip Zeytinpark’ın açılacak olması 100. yıl etkinlikleri ayrı bir renk kattı.

Kutlama törenleri Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenlere geçildi. Kutlamalar çerçevesinde halk oyunları ve kılıç kalkan gösterisi sunuldu. Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini anlatan şiirler okundu.

Bergama’nın düşman işgalinden kurtuluşunu kutlayan Belediye Başkanı Hakan Koştu, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan için canlarını feda eden şehitleri ve gazileri saygı ve rahmetle andığını ifade etti.

Bundan tam 100 yıl önce verilen vatan mücadelesi sayesinde bugün, bağımsız bir millet olarak, güçlü bir Türkiye’de yaşandığına yaptığı konuşmasında dikkat çeken Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın, ‘ulusun bağımsızlığını, yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır’ sözleri üzerine başlayan Kurtuluş Savaşımız, dünya tarihine damgasını vurmuş bir Kahramanlık Destanı’dır. Tarihimizin en parlak sayfalarını oluşturan İstiklal Savaşı, Anadolu insanının, vatanın her karışını, canı pahasına savunduğu, büyük bir vatan mücadelesidir. 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşmasıyla son bulan Kurtuluş Savaşı’nda Türk Halkı büyük kayıplar vermiş, ancak Türkiye Cumhuriyeti olarak güçlü bir devlet kurmuştur” dedi.

Batı Anadolu’da, Kuva-i Milliye hareketinin ilk başladığı yerlerden biri olarak Bergama’nın ayrıca bir önemi olduğuna konuşmasında işaret eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, “1919’da Bergama’da başlayan işgal, 14 Eylül 1922’ye değin devam etmiş ve Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Savaşı’nın ardından ‘Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir’ sözleri üzerine Türk ordusu, İzmir’den sonra hızla Bergama’ya da ulaşmıştır. Ordu, Bergama’daki Kuva-i Milliyecilerle birlikte, düşmanı kısa sürede pes ettirmeyi başarmıştır. Bergama ‘düşman işgalini kıran ilk şehir’ olarak da adını tarih sayfalarına yazdırmıştır. Burada bir kez daha, Tuzcu Efe’yi, Arap Ali Osman Efe’yi, Adalı Mehmet Efe’yi, adı bilinmeyen kahramanlarımızı ve tüm Kuva-i Milliyecileri rahmetle anıyorum” dedi.

Konuşmasının Bergama için geliştirilen vizyon projeleri anlatan Belediye Başkanı Hakan Koştu, saat 18.00’de Zeytinpark açılışına tüm vatandaşları davet etti. Başkan Koştu, “Tüm hemşehrilerimizi asırlık zeytin ağaçlarını da koruma altına alarak yepyeni ve modern bir yaşam alanı olarak hizmete sunacağımız Zeytinpark’ımızın açılışına bekliyorum. Saat 18.00’de gerçekleşecek açılışımıza ve akşam saat 21.30’da Cumhuriyet Meydanı’mızda TRT MÜZİK kanalından canlı olarak yayınlanacak Alaturka Akşamlar adlı konsere davet ediyorum” dedi.