BEM’in öğrencileri başarılarıyla göz doldurdu

Buca Belediyesi Aziz Nesin Bilgi Eğitim Merkezi (BEM), LGS ve YKS sınavları için ücretsiz ders desteği verdiği öğrencilerin başarılarıyla dikkatleri üzerine çekti. Merkezden yararlanan öğrenciler Lise Geçiş Sınavı’nda (LGS)hayallerindeki liseye kavuşurken, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ise yüzde 95,83’lük başarı elde etti.

Buca Belediyesinin ailelerin eğitim giderlerine destek olmak ve eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla faaliyete geçirdiği Aziz Nesin Bilgi Eğitim Merkezi,Bucalı öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmesinde büyük destek sağladı. Merkez, 2019-2020 eğitim döneminde LGS için 200, YKS için ise 240 öğrenciye ücretsiz ders desteği verdi.

YKS’de yüzde 95 başarı

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılan değerlendirme sonucuna göre sınava giren 240 BEM öğrencisinin 230’u, 170 puan barajını geçerek yüzde 95,83’lük başarı elde etti. Sayısal, eşit ağırlık, sözel ve yabancı dil bölümlerinde, ilk 500’de 1, ilk 5 binde 3, ilk 10 binde 8, ilk 20 binde 11, ilk 50 binde 51, ilk 70 binde 79, ilk 100 binde ise 131 öğrenci yer aldı. Tercihlerin sonuçlanması ile birlikte öğrenciler, tıp fakültesinden diş hekimliğine, eczacılıktan mühendisliğe, hukuktan mimarlığa kadar birçok alanda hayaline ulaşma şansı yakaladı.

Lisede göz doldurdu

BEM, YKS’deki başarısının yanı sıra LGS’deki başarısıyla da göz doldurdu. Eğitim hayatlarının önemli bir dönüm noktasını yaşayan öğrenciler, pandemi döneminin gölgesinde gerçekleşen sınavı başarıyla geride bıraktı. BEM öğrencilerinden 2’si yüzde 0,65-3’lük dilimde, 6’sı yüzde 3-5’lik dilimde, 6’sı yüzde 5-7’lik dilimde, 7’si ise yüzde 7-10’luk dilimde başarı gösterdi. Aziz Nesin Bilgi Eğitim Merkezinden destek alan 129 öğrenci ise yüzde 10’la 20 arasında değişen dilimlerde başarı göstererek istedikleri liselere yerleşme fırsatı yakaladı.