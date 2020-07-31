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Belediyeden Aliağa tarihine yeni bir eser

KÜLTÜR YAYINLARI KAPSAMINDA ALİAĞA’NIN 8500 YILLIK YEREL TARİHİNİ GELECEK KUŞAKLARA AKTARMAK İÇİN ÖNEMLİ VE DEĞERLİ 12 ESERİ OKUYUCUYLA BULUŞTURAN ALİAĞA BELEDİYESİ, ‘YÖRÜKLER VE DERİCİ YÖRÜKLERİ’ ADLI 13. ESERİ DE ÇOK YAKINDA OKUYUCULARA SUNACAK.

İZMİR 31.07.2020, 16:45
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Belediyeden Aliağa tarihine yeni bir eser

Aliağa Belediyesi, Aliağa’nın yerel kültür mirasında önemli bir yer tutacak yeni bir eseri daha Aliağa Kent Kitaplığı arşivine kazandırıyor. Kültür yayınları kapsamında Aliağa’nın 8500 yıllık yerel tarihini gelecek kuşaklara aktarmak için önemli ve değerli 12 eseri okuyucuyla buluşturan Aliağa Belediyesi, ‘Yörükler ve Derici Yörükleri’ adlı 13. eseri de çok yakında okuyuculara sunacak.

Yerel tarihçi, araştırmacı yazar Cevat Yıldırım tarafından kaleme alınan ‘Yörükler ve Derici Yörükleri’ adlı eser 160 sayfadan oluşuyor. Cevat Yıldırım, daha önce de ‘Aliağa ve Çevresi ile Birlikte Güzelhisar’, ‘Foça Su, Deniz, Gediz’ ve ‘Aliağa Cumhuriyet Dönemi’ adlı eserleri de kaleme almıştı.

Cevat Yıldırım, ‘Yörükler ve Derici Yörükleri’ adlı kitapta, Yörüklerin Asya yaylalarından çıkıp, Anadolu’ya gelişlerini tarihi bir perspektif içinde öykülendirdi. Yörüklerin Türk tarihindeki rolleri ve yaşam biçimlerini görsellerle birlikte detaylıca okuyucuya sunan Yıldırım, Aliağa’da bulunan Hacıömerli, Kalabak, Karaköy, Çıtak ve Karakuzu gibi köylerin geçmişte Yörükler için önemli yerleşim bölgelerinden olduğunun altını çizdi. Kitap da bu bölgelerdeki Yörüklerin tarihi, sosyal ve ekonomik durumları ana çizgileriyle anlatıldı. Araştırmacı yazar Cevat Yıldırım tarihi çalışmalarını, bölgede yaşamlarını sürdüren Yörüklerden edindiği güncel bilgileri de bu kitapta bir araya getirdi.

14.Yüzyılın başlarından itibaren Yunt Dağı, 19. yüzyılın ilk çeyreğinde ise Dumanlı Dağı coğrafyasında yaşayan Yörüklerin, kültürü ve bugüne ulaşan folklorik mirasını anlatan kitap, Derici Yörüklerinin özelinde Yörüklerin yaşamını okuyucuya aktardı.

Yayın aşaması tamamlanan ve dizgi çalışmalarında da sona yaklaşılan eser yakın bir zamanda Aliağa Kent Kitaplığındaki yerini alacak ve Aliağa Belediyesi tarafından tarih severlere yine ücretsiz olarak dağıtılacak.

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