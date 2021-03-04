BAYSEM’de öğretmenler öğrencileri hijyen paketleriyle karşıladı

Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi BAYSEM’de yüz yüze eğitimler yeniden başladı. Merkezde pandemi tedbirleri kapsamında tüm önlemler tamamlanırken eğitmenler, öğrencilerini kapıda hijyen paketleriyle karşıladı.

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında çalışmaları tamamlanan BAYSEM’de öğretmenler, belirlenen program dahilinde mezunlar, 8 ve 12’nci sınıf öğrencilerine yüz yüze eğitim vermeye başladı. Tüm hazırlıkları tamamlanan BAYSEM, yeniden aşamalı ve seyreltilmiş olarak açılırken öğrenciler uzun zaman sonra sınıflarda eğitim almanın heyecanını yaşadı. Öğrencilerine yeniden kavuşan öğretmenler ise onları kapıda hijyen paketleriyle karşıladı. 7 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin eğitimlerine ise internet üzerinden devam ediliyor.

Online eğitimde öncü, TV BEK ile örnek kurum

Pandemi sürecinde yüz yüze eğitimlere ara verilmesiyle online eğitime geçen ilk kurumlardan olan BAYSEM’de 940 öğrenciye yönelik başlatılan uzaktan öğretim sistemi Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği süre boyunca devam etti. Öte yandan yine pandemi sürecinde hayata geçirilen TV BEK projesiyle de hafta içi her gün 09.00 ile 11.00 saatleri arasında TV 35 televizyon kanalı üzerinden tüm branşlarda eğitimler verilmeye başlanmıştı. Halen devam eden yayınlarda BAYSEM eğitmenleri tarafından kaydedilen programlar, Türkiye’nin dört bir yanındaki interneti, bilgisayarı olmayan dezavantajlı çocuklara ücretsiz eğitim hizmeti sunuyor.

Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Öğrencilerimiz için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bayraklı Belediyesi olarak gerekli hazırlıklarımızı tamamladık ve aldığımız tedbirlerle yüz yüze eğitimlere BAYSEM’de yeniden başladık. Öğrencilerimize iyi dersler, başarılar diliyorum. Bayraklı’da kimse maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimine ara vermeyecek. Bu konuda elimizden ne geliyorsa fazlasını yapıyoruz, her zaman da yapacağız" dedi.