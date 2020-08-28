Bayraklı’ya yeni taziyeevi
ÖTE YANDAN BAYRAKLI BELEDİYE BAŞKANI SERDAR SANDAL, ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ. SANDAL, PROJENİN KISA SÜREDE TAMAMLANIP, BÖLGE HALKININ KULLANIMINA SUNULACAĞINI BELİRTTİ.
İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Onur Mahallesi’nde, yeni yapılan taziyeevinin inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor.
Bayraklı ilçesi Onur Mahallesi’nde, yapımı devam eden taziyeevi inşaatında son aşamaya gelindi. 250 metrekare büyüklüğündeki taziyeevinin içinde; mutfak, çay ocağı, benmari (sıcak yemek servisi ekipmanı), kadın-erkek tuvaletleri ve deponun bulunduğu ifade edilirken, 100 kişi kapasiteli taziyeevine ayrıca bölgede yaşayan vatandaşların istekleri doğrultusunda sedir oturma grupları yerleştirilecek. Son rötuşların ardından, taziyeevi kullanıma sunulacak.
Öte yandan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, çalışmaları yerinde inceledi. Sandal, projenin kısa sürede tamamlanıp, bölge halkının kullanımına sunulacağını belirtti. Sandal, "Vatandaşlarımızdan gelen talepleri önemle dikkate alıyoruz. İmkanlarımız dahilinde ihtiyaçlara yanıt verebilecek, modern ve donanımlı taziyeevleri açmayı planlıyoruz. Onur Mahallemizdeki taziyeevi de bunlardan biri. Pandemi sürecinde de çalışmalarını sürdüren ekiplerimiz, kısa süre sonra projeyi tamamlayacak. Taziyeevini bölge halkının kullanımına açacağız" dedi.
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