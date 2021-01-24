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Bayraklı’ya 1 yılda 90 bin ton asfalt, 35 bin metrekare kilit parke

Bayraklı Belediyesinin, İzmir Büyükşehir Belediyesiyle ilçenin ihtiyaç duyulan sokaklarında yürüttüğü çalışmalar kapsamında son 1 yılda yollara yaklaşık 90 bin ton asfalt serildi, 35 bin metrekare de kilit parke döşendi. Ekipler, mahallelerdeki sorunları yerinde tespit ederek plan dahilinde yenileme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

İZMİR 24.01.2021, 10:05
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Bayraklı’ya 1 yılda 90 bin ton asfalt, 35 bin metrekare kilit parke

Bayraklı Belediyesinin, İzmir Büyükşehir Belediyesiyle ilçenin ihtiyaç duyulan sokaklarında yürüttüğü çalışmalar kapsamında son 1 yılda yollara yaklaşık 90 bin ton asfalt serildi, 35 bin metrekare de kilit parke döşendi. Ekipler, mahallelerdeki sorunları yerinde tespit ederek plan dahilinde yenileme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

İlçe genelindeki yol-kaldırım düzenleme, bakım, onarım ve asfaltlama seferberliği kapsamında Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Vatandaşların yaşam standartlarını artırmak, kullanım olanaklarını iyileştirmek ve ilçeye modern görünüm kazandırmak için zamanla veya son dönemlerdeki yağışlar nedeniyle bozulan yollar yenileniyor. Ekipler, ilçenin ihtiyaç duyulan her mahallesinde asfalt yama, serim, kilit parke, bordür döşeme işlemleri yapıyor. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesiyle birlikte ortaklaşa 24 mahallede yürütülen çalışmalarda Bayraklı sokaklarına son 1 yılda 59 bin 150 ton asfalt serimi, 30 bin 203 ton da yama işlemi yapıldı. Bozulan yollara ayrıca toplam 35 bin 328 metrekare de kilit parke ve bordür döşendi. Bozuk olan yolları onaran Bayraklı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ihtiyaç duyulan mahalle ve sokaklarda çalışmalarına devam ediyor.

"Çalışmalar sürecek"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bayraklı’yı daha modern, çağdaş ve yaşanabilir bir yer haline getirerek ilçeye değer kazandırmak için her alanda çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana tüm mahallelerimizde bozulan yollara 10 binlerce ton asfalt döküp ihtiyaç olan sokaklarımıza da kilit parke döşedik. İlçemizin ne sıkıntısı varsa en hızlı ve kalıcı şekilde çözümler üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü Bayraklı hepimizin ve burada yaşayan vatandaşlarımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Bayraklı’nın ihtiyaç duyulan tüm mahalle ve sokaklarında çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye belirtti.
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