Bayraklı’nın yeşil alan oranı artıyor

Bayraklı Belediyesi, ilçeye yerel seçimlerden bu yana 51 bin 400 metrekarelik yeni yeşil alan kazandırıldığını bildirdi.

İlçe genelindeki park, yeşil alan ve sosyal donatı alanı oranını artırmak için çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, 3 yıl içinde ilçeye 51 bin 400 metrekare yeni yeşil alan kazandırdı. Bayraklı’nın genelinde binlerce fidan ve mevsimlik çiçek dikilirken, atıl haldeki boş alanlar ağaçlandırıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "İlçemizi daha yeşil ve yaşanabilir hale getirmek, yarınlara daha güzel bir Bayraklı bırakmak istiyoruz. Modern kent mobilyaları, yaya ve bisiklet yolları ile tüm parklarımızda halkımızın rahat nefes almasını, çocuklarımızın huzurla oynamasını temenni ediyoruz. Bu çerçevede, ağaçlandırma alanlarımızı da her geçen gün artırıyoruz. Hedefimiz daha yeşil bir Bayraklı” dedi.