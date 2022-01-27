Bayraklı’nın okulları dezenfekte ediliyor

Eğitim ve öğretime verilen arayı fırsat bilen Bayraklı Belediyesi, ilçe genelindeki tüm okullarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışması başlattı. Sınıflar, koridorlar, tuvaletler ve öğrencilerin ortak kullanım alanları ilaçlanarak steril hale getirildi. Başkan Sandal, “Öğrencilerimizin sağlıklı ortamlarda eğitim alması son derece önemli. Çalışmalarımız aralıksız sürecek” dedi.

Bayraklı Belediyesi, sömestr tatiliyle birlikte, ilçe genelindeki tüm okullarda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması başlattı. Çevre koruma ve kontrol müdürlüğünce sürdürülen çalışmalar kapsamında tüm okullara giren ekipler, öğrencilerin ortak kullanım alanlarını baştan sona temizledi. Sınıflar, koridorlar, tuvaletler, kantinler ve bahçe alanları ilaçlanarak dezenfekte edildi. Pandeminin başlangıç sürecinden bu yana periyodik olarak devam eden uygulama öğrenciler ve aileler tarafından da memnuniyetle karşılandı.

“Sağlık her şeyden önemli”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Geleceğin teminatı öğrencilerimizin sağlıklı ortamlarda eğitim görmesi bizim için çok önemli. Ara tatilde, eğitim alanlarımızı daha temiz ve steril hale getirmek için başlattığımız çalışmayı dönem boyunca sürdüreceğiz. Öğrencilerimizden, öğretmenlerimizden ve velilerimizden beklentimiz de hijyen kurallarına uymaları ve kendilerini korumaları” dedi.