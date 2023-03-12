Bayraklı’nın öğrencileri doğa ile iç içe

Okul öncesi eğitimde Bayraklı’ya özgü geliştirilen modelle öğrencilerini ağırlayan Bayraklı Belediyesi, eğitimi doğaya taşıyor. Ayda ve Elif Bebek Anaokullarının öğrencileri, orman gezileri sayesinde çevre eğitimlerini doğada alarak, kitaplarda gördükleri nesnelerle tanışma fırsatı buluyor.

Okul öncesi eğitim yatırımlarıyla dikkat çeken Bayraklı Belediyesi, Bayraklı özelinde geliştirilen eğitim modeli sayesinde tüm öğrencilerine "deneyimleyerek öğrenme" imkanı sunuyor. Pazar yeri ziyaretinde meyve ve sebzelere dokunma fırsatı bulan öğrenciler, orman gezilerinde de daha önce karşılaşmadıkları nesnelerle tanışıyor. Uzman eğiticiler eşliğinde gerçekleşen geziler, öğrencilere doğayı keşfetme imkanı sunuyor. Doğa ile iç içe büyüyen çocukların temel eğitimler dışında doğa ve hayvan sevgisi ile çevre bilinci konularında da uygulamalı dersler alması ailelerde de memnuniyet oluşturuyor. Öğrencilerin gelişimleri için oldukça önemli olduğu belirtilen gezilerin devam edeceği ifade ediliyor.

Hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza iyi birer eğitim vermek için mücadele ediyoruz. Bayraklı özelinde geliştirdiğimiz Bayraklı Eğitim Modeli sayesinde çocuklarımıza hem öğrenme hem eğlenme fırsatı tanıyor, doğayı ve çevrelerini keşfetmelerini sağlıyoruz. Demokratik, katılımcı ve üretmeye dönük yenilikçi eğitim modelimizle geleceğin başarılı bireylerini yetiştiriyoruz" dedi.